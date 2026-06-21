به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوابال ایران از ساعت ۲۲:۳۰ شامگاه امروز یکشتبه مقابل بلژیک بازی دوم خود در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ را برگزار می کند. شاگردان امیر قلعه‌نویی آخرین تمرین خود را قبل از این دیدار در لس آنجلس برگزار کردند.

این تمرین از ساعت ١۶:٣٠ به وقت محلی در زمین تمرینی باشگاه لس آنجلس گلکسی برگزار شد و ملی‌پوشان زیر نظر امیر قلعه‌نویی برنامه‌های متنوع تاکتیکی را با روحیه بالا و در فضایی پرنشاط انجام دادند.

١۵ دقیقه نخست این تمرین با حضور نمایندگان رسانه‌های گروهی برگزار شد و پس از خروج خبرنگاران، برنامه‌های کادر فنی برای موفقیت مقابل بلژیک مرور شد.