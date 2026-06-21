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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۰۳

جام جهانی ۲۰۲۶؛

تمرین شاداب ملی‌پوشان یک روز پیش از دیدار برابر بلژیک

تمرین شاداب ملی‌پوشان یک روز پیش از دیدار برابر بلژیک

تیم ملی فوتبال ایران آخرین تمرین خود پیش از دیدار برابر بلژیک را پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوابال ایران از ساعت ۲۲:۳۰ شامگاه امروز یکشتبه مقابل بلژیک بازی دوم خود در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ را برگزار می کند. شاگردان امیر قلعه‌نویی آخرین تمرین خود را قبل از این دیدار در لس آنجلس برگزار کردند.

این تمرین از ساعت ١۶:٣٠ به وقت محلی در زمین تمرینی باشگاه لس آنجلس گلکسی برگزار شد و ملی‌پوشان زیر نظر امیر قلعه‌نویی برنامه‌های متنوع تاکتیکی را با روحیه بالا و در فضایی پرنشاط انجام دادند.

١۵ دقیقه نخست این تمرین با حضور نمایندگان رسانه‌های گروهی برگزار شد و پس از خروج خبرنگاران، برنامه‌های کادر فنی برای موفقیت مقابل بلژیک مرور شد.

کد مطلب 6866337

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