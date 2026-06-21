به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، ممدوف که پیشتر نیز در اردوی فروردینماه تیم ملی در ترکیه حضور یافته بود، در این دیدار ضمن تمجید از عملکرد تیم ملی ایران در مسیر حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، از نقش امیر قلعهنویی در هدایت تیم تقدیر کرد.
وی خطاب به سرمربی تیم ملی گفت: شما در این شرایط سخت، تیم را به بهترین شکل رهبری و هدایت کردید تا به جام جهانی برسد و در این رقابتها حضور پیدا کند. شما نه تنها سرمربی تیم، بلکه رهبر این مجموعه نیز هستید و ما به شما افتخار میکنیم.
رئیس بخش فدراسیونهای عضو فیفا با اشاره به حضورش در دیدار تدارکاتی ایران و ترکیه اظهار داشت: من در آن مسابقه حضور داشتم و به مسئولان ترکیه گفتم که ایران در شرایط دشوار وارد رقابتها شده و با وجود تمام مشکلات، در نخستین دیدار خود عملکرد بسیار خوبی ارائه کرده است. تیم ایران با وجود همه محدودیتها و چالشها، بدون هیچ بهانهای کار خود را انجام میدهد؛ در حالی که برخی با برخورداری از تمامی امکانات و بدون محدودیت، به دنبال بهانهجویی هستند.
ممدوف همچنین افزود: به مسئولان و اعضای تیم ترکیه گفتم از تیم ملی ایران و امیر قلعهنویی یاد بگیرند که با وجود تمام سختیها و مشکلات، هرگز بهانه نمیآورند و با تمرکز کامل کار خود را دنبال میکنند.
وی در پایان این دیدار برای تیم ملی فوتبال ایران در دیدار پیش رو برابر بلژیک آرزوی موفقیت کرد و گفت: برای شما و تیم ملی ایران در مسابقه با بلژیک آرزوی پیروزی دارم.
ممدوف همچنین تأکید کرد که برای حضور در اردوی تیم ملی ایران با هماهنگی و کسب اجازه از جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اقدام کرده است و گفت: از اینفانتینو اجازه گرفتم تا به دیدار شما و تیم ملی ایران بیایم و ایشان نیز از این موضوع استقبال کرد. من به ایران علاقه ویژهای دارم و دوست دارم موفقیت این تیم را ببینم.
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