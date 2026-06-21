نسخه جدید گارسیا برای شکست ایران/ تغییر احتمالی در ترکیب بلژیک

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و بلژیک در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه یکشنبه ۳۱ خرداد و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه سوفی شهر لس آنجلس آمریکا رو در روی هم قرار می گیرند. هر دو تیم بازی های ابتدایی خود در این دوره از مسابقات را با نتیجه تساوی آغاز کردند و به دنبال کسب نخستین سه امتیاز خود هستند.

رسانه «voetbalnieuws» بلژیک در رابطه با تغییر احتمالی در ترکیب تیم ملی این کشور برای بازی با ایران خبر داد و نوشت: تیم ملی فوتبال بلژیک پس از تساوی و نمایش پرنوسان مقابل مصر، در آستانه اعمال تغییراتی در ترکیب خود برای دیدار حساس برابر ایران قرار گرفته است؛ تغییری که به نظر می‌رسد در خط میانی این تیم رخ خواهد داد.

رودی گارسیا در دیدار برابر مصر تیمش را با ترکیبی نسبتاً قابل پیش‌بینی به میدان فرستاد، اما یکی از تصمیمات او در خط هافبک بازتاب زیادی داشت. آمادو اونانا در این مسابقه با وجود توان فیزیکی و عملکرد قابل قبول در نبردهای دفاعی، در کار با توپ نمایش کم‌اثر و پراشتباهی داشت و همین موضوع باعث شد تا عملکرد او مورد انتقاد قرار بگیرد.

در جریان مسابقه، اونانا بارها به عنوان اولین گزینه دریافت توپ از مدافعان انتخاب شد اما نتوانست نقش مؤثری در گردش سریع توپ ایفا کند. حتی پس از ورود نیکلاس راسکین نیز نقش بازی‌سازی از عقب زمین به او سپرده شد؛ بازیکنی که به مراتب در انتقال توپ و ارسال پاس‌های بین خطوط عملکرد روان‌تری دارد.

راسکین با پاس‌های دقیق‌تر و توانایی در شکستن خطوط دفاعی حریف، شرایط بهتری برای بازیکنان هجومی بلژیک از جمله جرمی دوکو، لئاندرو تروسار، شارل دکتلار و کوین دی‌بروینه فراهم می‌کند. همین موضوع باعث شد تا بازی بلژیک در مقاطعی از مسابقه نظم بیشتری پیدا کند.

از نظر آماری، عملکرد دفاعی راسکین تفاوت محسوسی با اونانا نداشت، اما حضور او در زمین باعث افزایش آرامش و کنترل ریتم بازی بلژیک شد؛ موضوعی که در شرایط آب‌وهوایی گرم و فشار بالای مسابقات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

بلژیک در دیدار برابر مصر با مشکل در کنترل میانه میدان و از دست دادن سریع توپ مواجه شد؛ مسئله‌ای که با توجه به سبک بازی ایران و اتکای این تیم به ضدحملات، می‌تواند در دیدار پیش رو نیز چالش‌ساز باشد.

در همین راستا، استفاده از هافبکی با ویژگی‌های ترکیبی دفاعی و بازی‌سازی در دستور کار کادر فنی بلژیک قرار گرفته است. نیکلاس راسکین به عنوان گزینه اصلی برای بازگشت به ترکیب در دیدار برابر ایران مطرح شده است.

بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود بلژیک با تغییر در خط میانی و حضور راسکین، به دنبال ایجاد تعادل بیشتر میان فاز دفاعی و هجومی خود در دیدار حساس مقابل تیم ملی ایران باشد.