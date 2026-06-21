به گزارش خبرنگار مهر، «اندرو جولیانی» مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی کاخ سفید اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا همچنان شرایط سفر تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ را بررسی خواهد کرد، اما در حال حاضر برنامه فعلی تغییری نکرده و این در حالی است که مسئولان تیم ملی ایران اعلام کرده‌اند قصد دارند بابت این محدودیت‌ها به فیفا شکایت کنند.

تیم ملی فوتبال ایران از این موضوع ناراضی است که تنها ۲۴ ساعت پیش از هر مسابقه اجازه ورود به شهر محل برگزاری بازی را دارد و بلافاصله پس از پایان هر دیدار باید به محل اردوی خود در شهر تیخوانای مکزیک بازگردد. امیر قلعه‌نویی سرمربی ایران، پیش‌تر گفته بود که تیمش «مظلوم‌ترین تیم حاضر در جام جهانی» است.

جولیانی در گفتگو با خبرگزاری رویترز در شهر هیوستون اظهار داشت که شرایط همچنان در حال بررسی است و پس از دیدار ایران مقابل بلژیک در لس‌آنجلس، درباره نحوه اجرای تدابیر مربوط به سومین مسابقه ایران برابر مصر در شهر سیاتل تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی گفت: شرایط پویا و در حال تغییر است. در حال حاضر برنامه مشخصی داریم. تیم ایران پس از بازی فردا مقابل بلژیک با یک پرواز ۲۷ دقیقه‌ای به تیخوانا بازخواهد گشت. سپس ارزیابی خواهیم کرد که شرایط برای مسابقه دوم چگونه بوده و روز بعد درباره وضعیت بازی سوم در سیاتل گفتگو خواهیم کرد.

جولیانی همچنین از تدابیر اتخاذ شده دفاع کرد و گفت انتقال محل اردوی ایران از شهر توسان در ایالت آریزونا به تیخوانا در مکزیک، زمان سفر این تیم را کاهش داده است.

او افزود: انتقال از توسان به تیخوانا به سود همه طرف‌ها بود و زمان سفر به لس‌آنجلس را نیز کمتر کرد. مدت پرواز آنها نسبت به زمانی که در توسان بودند حدود یک ساعت کوتاه‌تر شده است. ما همچنین از روند برگزاری نخستین بازی ایران در لس‌آنجلس رضایت داریم.

مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی کاخ سفید تأکید کرد که تمامی بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی ایران ویزا دریافت کرده‌اند، اما برای برخی از مسئولان همراه تیم ویزا صادر نشده است.

وی در این خصوص گفت: تمام بازیکنان و همه مربیان ویزا گرفته‌اند. اما برخی از مسئولان تیم موفق به دریافت ویزا نشده‌اند، زیرا اطلاعاتی درباره آنها به دست آمده که نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. این همان تعادلی است که درباره آن صحبت می‌کنیم.

او گفت: ما می‌خواهیم این رقابت‌ها به یک جشن بزرگ فوتبال تبدیل شود؛ جایی که همه از حضور در جام جهانی لذت ببرند. در عین حال باید از شهروندان آمریکایی و همچنین میلیون‌ها بازدیدکننده خارجی که به این کشور سفر کرده‌اند محافظت کنیم.

وی همچنین اعلام کرد که تاکنون هیچ تهدید معتبری علیه مسابقات جام جهانی شناسایی نشده است، اما نهادهای امنیتی آمریکا به صورت مستمر شرایط را زیر نظر دارند.

جولیانی افزود: جامعه اطلاعاتی ما از ابتدای سال جاری فعالیت خود را در این زمینه چند برابر کرده است. تقریباً هر ساعت درباره مسائل امنیتی در حال رایزنی هستیم، اما در حال حاضر هیچ تهدید معتبر و مشخصی علیه این مسابقات وجود ندارد.

او در پایان از روند برگزاری ۱۰ روز نخست جام جهانی ابراز رضایت کرد و گفت: همه چیز مطابق برنامه پیش می‌رود. کیفیت مسابقات بسیار خوب بوده و بیشتر گفت‌وگوها حول فوتبال و اتفاقات داخل زمین شکل گرفته است. جام جهانی یکی از مهم‌ترین بخش‌های جشن دویست‌وپنجاهمین سالگرد تأسیس آمریکا به شمار می‌رود و تاکنون رویدادی فوق‌العاده بوده است.