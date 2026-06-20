https://mehrnews.com/x3cnMF ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۰ کد مطلب 6866303 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۰ شور حسینی مردم محلات در صد و دوازدهمین اجتماع شبانه محلات- در این ویدئو شور حسینی مردم محلات در صد و دوازدهمین اجتماع شبانه را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6866303 کپی شد مطالب مرتبط صد و دوازدهمین شکوه حضور مردم اراک در بیعت با رهبری آبیک در شب ۱۱۲؛ حضور پرشور مردم در اجتماع شبانه شب صد و یازدهم از حضور پرشور مردم شازند در اجتماعات شبانه میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و یازدهمین شب بیعت با رهبر انقلاب برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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