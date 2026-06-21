https://mehrnews.com/x3cp9k ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶ کد مطلب 6867218 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶ صد و سیزدهمین حضور پرشور حسینی مردم اراک در بیعت با رهبری اراک- در این ویدئو صد و سیزدهمین حضور پرشور حسینی مردم اراک در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6867218 کپی شد مطالب مرتبط صد و دوازدهمین تجمع حماسی مردم ساوه در شب ششم محرم شب صد و دوازدهم بیعت مردم شازند با ولایت فقیه و مکتب حسینی شور حسینی مردم محلات در صد و دوازدهمین اجتماع شبانه برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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