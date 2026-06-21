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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶

صد و سیزدهمین حضور پرشور حسینی مردم اراک در بیعت با رهبری

صد و سیزدهمین حضور پرشور حسینی مردم اراک در بیعت با رهبری

اراک- در این ویدئو صد و سیزدهمین حضور پرشور حسینی مردم اراک در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6867218

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