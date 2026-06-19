https://mehrnews.com/x3cnjy ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ کد مطلب 6865171 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و یازدهمین شب بیعت با رهبر انقلاب اراک- در این ویدئو میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و یازدهمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6865171 کپی شد مطالب مرتبط شور حسینی در صد و دهمین تجمع شبانه مردم خمین صد و یازدهمین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه همراه با اقامه عزای حسینی صد و دهمین شب استقامت مردم شازند همزمان با شب چهارم محرم تجلی شور حسینی و حضور پرشور مردم آستانه در صد و دهمین شب ایستادگی برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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