کیخا: ملت ایران تجسم عینی «بُنیان مَرسوص» در برابر جنگ ترکیبی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع پرشور مردمی با عنوان پویش «مشت‌های گره‌کرده»، شامگاه شنبه همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام در جوار مزار مطهر شهدای گمنام شهر بندرلنگه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر کیخا، امام جمعه شهرستان بندرلنگه، در این مراسم با بهره‌گیری از آموزه‌های عاشورایی و نگاه راهبردی به تحولات منطقه، اظهار داشت: امروز در جوار مزار مطهر شهدایی که با خون خود نقشه راه را برای ما ترسیم کردند، بار دیگر شاهد صحنه‌ای هستیم که تفسیر عینی آیه شریفه« إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیَانٌ مَّرْصُوصٌ» است؛ مردمی که چون سدّی فولادین در برابر طوفان فتنه‌ها ایستاده‌اند و با مشت‌های گره‌کرده‌شان نشان می‌دهند که خون شهدا هرگز هدر نخواهد رفت.

وی با اشاره به ابعاد پیچیده جنگ ترکیبی دشمن در عرصه‌های شناختی، رسانه‌ای، اقتصادی و روانی، تصریح کرد: دشمنان این آب و خاک خیال می‌کنند با انبوهی از شبهه‌افکنی، دروغ‌پردازی، تحریم‌های فلج‌کننده و جنگ شناختیِ پیچیده می‌توانند اراده این ملت را سست کنند؛ اما غافل‌اند از اینکه هر روزی که از عمر انقلاب می‌گذرد، به جای فرسایش، تبلور می‌یابد؛ به جای ناامیدی، تعمیق باور رخ می‌دهد و به جای جدایی، اتحادی مثال‌زدنی شکل می‌گیرد که ریشه در عاشورا و غدیر دارد.

امام جمعه بندرلنگه در ادامه با استناد به آیه ۵۱ سوره غافر «إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ یَقُومُ الْأَشْهَادُ»، خاطرنشان کرد: این حضور گسترده، تحقق عینی وعده الهی در یاری مؤمنان است. ملت ایران امروز در نقطه‌ای از تاریخ ایستاده که از یک سو دشمن با جنگِ ترکیبیِ تمام‌عیار، ایمان، اقتصاد، فرهنگ و رسانه ما را هدف گرفته و از سوی دیگر پرچم‌دار جبهه مقاومت در منطقه است. در چنین برهه‌ای، ایستادگی صرفاً یک انتخاب نیست؛ یک تکلیف الهی، یک ضرورت تاریخی و یک پاسداری عاشقانه از میراث شهداست. هر قدمی که در این مسیر برداشته شود، تیری است بر قلب استکبار و هر دستی که به سوی ولایت دراز شود، وعده الهی "إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا" را محقق می‌کند.

وی پویش «مشت‌های گره‌کرده» را فراتر از یک رویداد گذرا دانست و گفت: این پویش، یک منش انقلابی و فرهنگی از پایداری است که باید به نسل‌های بعدی منتقل شود. وظیفه ماست که با حضور خود، پژواک پیام هیهات منا الذلة را به گوش جهانیان برسانیم و ثابت کنیم که ملتی که برای شهادت ارزش قائل است، هرگز در برابر ذلت، تحقیر و تهدید سر خم نخواهد کرد.

امام جمعه بندرلنگه در پایان با صدور پیامی قاطع برای دشمنان، تأکید کرد: پیام قاطع ما به همه آنانی که در اتاق‌های تاریک خود نقشه تجزیه، تفرقه و ناامیدی می‌کشند، این است که مردم ما هر روز با بصیرتی عمیق‌تر، عشقی صادق‌تر و ایمانی استوارتر از دیروز پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند و این مشت‌های گره‌کرده، تا همیشه مشتی بر دهان یاوه‌گویان شما خواهد بود.