پیام قرآنی رهبر انقلاب؛ از حیات جاودان شهدا تا وعده پیروزی مؤمنان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در شرایطی که جهان اسلام با تحولات مهم و سرنوشت‌سازی روبه‌رو است و افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تبیین‌های دقیق و راهبردی بر پایه معارف دینی است، نخستین پیام رهبر انقلاب اسلامی پس از رخدادهای اخیر، با تکیه بر آیات نورانی قرآن کریم مورد توجه گسترده نخبگان و تحلیلگران قرار گرفته است.

این پیام که سرشار از مفاهیم عمیق قرآنی، راهبردهای اجتماعی و سیاسی و تأکید بر نقش‌آفرینی مردم در ادامه مسیر انقلاب اسلامی است، تلاش دارد افق روشنی از آینده پیش‌روی جامعه ترسیم کند و در عین حال، با یادآوری سنت‌های الهی، روح امید، مقاومت و وحدت را در میان ملت تقویت نماید.

در این میان، بررسی و تبیین ابعاد قرآنی این پیام می‌تواند به فهم دقیق‌تر مضامین آن کمک کند؛ چراکه رهبر انقلاب در بخش‌های مختلف این پیام با استناد به آیات متعدد قرآن کریم، مفاهیمی همچون جایگاه والای شهدا، نقش تعیین‌کننده مردم در تداوم مسیر انقلاب، ضرورت وحدت و انسجام ملی، توکل بر خداوند و وعده نصرت الهی برای مؤمنان را مورد تأکید قرار داده‌اند.

بر همین اساس، برای واکاوی بیشتر این مفاهیم و بررسی پیامدهای آن برای جامعه اسلامی، با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس به گفتگو نشسته ایم.

وی در این گفتگو به تشریح ابعاد مختلف مفاهیم قرآنی به کار رفته در پیام رهبر انقلاب پرداخته و تلاش کرده است با نگاهی تحلیلی، پیوند میان این آموزه‌های قرآنی و شرایط کنونی جامعه را تبیین کند.

نقش پررنگ ملت برای تداوم مسیر انقلاب اسلامی

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نخستین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) گفت: این پیام با استناد به آیات نورانی قرآن کریم، مفاهیم عمیق و راهبردی را تبیین کرده و برای روشنگری و هدایت جامعه اسلامی صادر شده است.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب در این پیام با اشاره به آیه شریفه «مَا نَنسَخْ مِنْ ءَایَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا» از سوره بقره، به نقش تعیین‌کننده مردم در تداوم حرکت نظام اسلامی پس از فقدان رهبران الهی اشاره کردند و حضور ملت ایران را جایگزینی شایسته برای نعمت رهبر شهید دانستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه اشاره به این آیه برای توجه دادن به نقش پررنگ ملت در مسیر انقلاب است، گفت: بر اساس این سنت الهی، اگر نعمتی از جامعه گرفته شود، خداوند نعمتی بهتر یا مشابه آن را جایگزین خواهد کرد.

حجت الاسلام ولدان در ادامه به مفهوم حیات جاویدان شهدا در قرآن اشاره کرد و گفت: در آیه شریفه «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» از سوره آل‌عمران، حیات جاودان شهدا تبیین شده و این مفهوم در فراز خطاب به رهبر شهید در پیام رهبر انقلاب نیز به خوبی مشهود است؛ جایی که امیدواری به مقام قرب الهی برای ایشان مطرح شده است.

وی تصریح کرد: رهبر انقلاب در ادامه پیام خود با استناد به آیه «إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ یَقُومُ الْأَشْهَادُ» از سوره غافر، بر سنت الهی در یاری مؤمنان تأکید کرده و وعده قاطع جبران خسارت و غرامت‌گیری از دشمن را مطرح کردند.

ضرورت وحدت کلمه و حفظ انسجام ملی

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: در این پیام همچنین بر مبنای آیه «وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِکَ مَا عَلَیْهِم مِّن سَبِیلٍ» از سوره شوری، حق دفاع و انتقام مظلوم از ظالم به عنوان مبنای مشروع پاسخ به تجاوز دشمن مورد تأکید قرار گرفته است.

حجت الاسلام ولدان ادامه داد: در بخش دیگری از این پیام با استناد به آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» از سوره آل‌عمران، بر ضرورت وحدت کلمه و حفظ انسجام ملی تأکید شده و رهبر انقلاب حفظ این انسجام را مستلزم کنار گذاشتن اختلافات دانسته‌اند.

وی همچنین توکل بر خداوند را از دیگر محورهای مهم پیام رهبر انقلاب دانست و گفت: بر اساس آیات «وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» از سوره طلاق و «کَم مِّن فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ» از سوره بقره، توکل بر خدا و توسل به اولیای الهی به عنوان عامل پیروزی مؤمنان معرفی شده و رهبر انقلاب نیز این دو عنصر را همچون «اکسیر اعظم» برای گشایش‌ها و ظفر بر دشمن دانسته‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به جایگاه شهدا در آموزه‌های قرآنی بیان کرد: در آیه «فَأُوْلَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ» از سوره نساء، جایگاه والای شهدا و صدیقین بیان شده که در پیام رهبر انقلاب نیز با اشاره به جوار اولیای الهی برای رهبر شهید بازتاب یافته است.

پیام رهبر انقلاب اسلامی نقشه راه روشن برای تداوم مسیر انقلاب است

حجت الاسلام ولدان گفت: همچنین توسل به اولیای الهی که ریشه در آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ» از سوره مائده دارد، در این پیام به عنوان یکی از عوامل گشایش و پیشرفت مورد تأکید قرار گرفته است.

وی گفت: آیه «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» از سوره فتح نیز در توصیف پیکر رهبر شهید با مشت گره‌کرده تجسم یافته و نمادی از صلابت در برابر دشمنان و مهربانی میان مؤمنان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس گفت: نخستین پیام رهبر انقلاب اسلامی با تکیه بر مفاهیم عمیق قرآنی، نقشه راهی روشن برای تداوم مسیر انقلاب، تقویت وحدت ملی و امید به نصرت الهی در برابر دشمنان ترسیم کرده است.

حجت الاسلام ولدان در پایان خاطرنشان کرد: پیام رهبر انقلاب با دعای خیر برای مؤمنان و طلب عافیت برای درگذشتگان و زندگان، برگرفته از آیه «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالْإِیمَانِ» از سوره حشر به پایان رسیده و مجموعه‌ای از مفاهیم عمیق قرآنی را برای هدایت جامعه اسلامی در شرایط کنونی ارائه کرده است.