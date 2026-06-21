به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح یکشنبه در دیدار شورای قضایی استان ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: همه قوانین و تشریعات الهی برای تأمین حیات طیبه انسان وضع شده و هر جا مشکلاتی در جامعه به وجود می‌آید، ریشه آن در قانون‌شکنی و فاصله گرفتن از آموزه‌های الهی است.

وی با بیان اینکه نفس انسان و دشمنان بیرونی دو عامل اصلی تهدیدکننده جامعه هستند، افزود: استعمارگران در طول تاریخ دریافته‌اند که برای سلطه بر ملت‌ها ابتدا باید آنها را از مدار قانون و انسانیت خارج کنند و سپس بر آنان مسلط شوند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به سیاست‌های استعمار انگلیس و انتقال این رویکرد به آمریکا و صهیونیسم، گفت: دشمنان اسلام از گذشته تاکنون تلاش کرده‌اند فرهنگ، عقیده و قانون قرآن را از جوامع اسلامی دور کنند و برای تحقق این هدف از ابزارهای مختلف بهره برده‌اند.

آیت‌الله عبادی با اشاره به جنگ تحمیلی هشت ساله، بیان کرد: جنگ علیه جمهوری اسلامی تنها جنگ با صدام نبود، بلکه شرق و غرب در برابر ایران اسلامی صف‌آرایی کرده بودند، اما در نهایت این جبهه استکبار بود که شکست خورد.

وی با بیان اینکه دشمنان پس از ناکامی در عرصه نظامی، تمرکز خود را بر تهاجم فرهنگی و ایجاد فساد در جامعه گذاشته‌اند، اظهار کرد: امروز نیز کشورهای استعمارگر معتقدند که برای شکست ایران باید مبانی فرهنگی و قانونی جامعه را تضعیف کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی تأکید کرد: قوای سه‌گانه نباید از این مسئله غفلت کنند و باید پیش از وقوع آسیب‌ها، زمینه‌های نفوذ دشمن را از بین ببرند.

آیت‌الله عبادی افزود: دشمنان از هر فرصتی برای خارج کردن افراد از چارچوب قانون استفاده می‌کنند و با بهره‌گیری از فضای مجازی و شیوه‌های نوین ارتباطی، بدون نیاز به تشکیلات سنتی، اهداف خود را دنبال می‌کنند.

وی با بیان اینکه هدف دشمن ایجاد هرج‌ومرج و بهره‌برداری از آن است، گفت: اگر قانونی دارای نقص است باید اصلاح شود، اما تعطیلی قانون پذیرفتنی نیست و قوانین مصوب باید به‌طور کامل اجرا شوند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: بسیاری از مظاهری که دشمن برای ایجاد آشفتگی در جامعه به کار می‌گیرد، برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند است و بی‌تفاوتی نسبت به این مسائل هزینه‌های سنگینی برای کشور به همراه خواهد داشت.

آیت‌الله عبادی با اشاره به نقش قوه قضائیه در برقراری عدالت، بیان کرد: عدالت جز در سایه اجرای قانون محقق نمی‌شود و دستگاه قضایی باید با حساسیت و نظارت مستمر، از جامعه و نظام اسلامی در برابر آسیب‌ها صیانت کند.

وی با اشاره به شکست توطئه‌های اخیر دشمنان علیه جمهوری اسلامی، افزود: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، هرگاه کشور با مشکلی روبه‌رو شود، خداوند مردم را برمی‌انگیزد تا آن مشکل را برطرف کنند و این حقیقت بارها در عرصه‌های مختلف به اثبات رسیده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه قضایی کشور، گفت: خدمت‌رسانی مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی حتی در شرایط سخت نیز متوقف نشده و این روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری، مایه امید و اقتدار نظام اسلامی است.

آیت‌الله عبادی گفت: ملت ایران در برابر فشارها و جنایت‌های دشمنان کم نیاورده و با اتکا به ایمان و قانون، مسیر عزت و پیشرفت خود را ادامه خواهد داد.