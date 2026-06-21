قاچاق ۸۰ میلیارد ریالی لوازم آرایشی در هندیجان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس دریکوند صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله با فعالیت قاچاقچیان، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری مأموران ایستگاه بازرسی امام‌زاده عبدالله شهرستان هندیجان و با رصد محورهای مواصلاتی، یک دستگاه کامیون ایسوزو حامل کالای قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از بازرسی دقیق از خودروی توقیف‌شده، تعداد قابل توجهی از انواع لوازم آرایشی و بهداشتی را که فاقد هرگونه مدارک معتبر گمرکی و اسناد قانونی بود کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان ادامه داد: کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را حدود ۸۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

وی توضیح داد: در این عملیات یک متهم دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده مقدماتی و تکمیل مراحل قانونی، برای سیر مراحل دادرسی به مرجع قضایی معرفی و از آن طریق روانه زندان شد.

دریکوند بیان کرد: مبارزه با قاچاق کالا از اولویت‌های اصلی پلیس استان خوزستان است و مجموعه انتظامی با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی با هرگونه فعالیت قاچاقچیان که امنیت اقتصادی جامعه را تهدید کند برخورد قاطع خواهد کرد.