کالای قاچاق به ارزش ۸ میلیارد ریال در اندیمشک کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس دریکوند ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای مبارزه جدی و همه‌جانبه با قاچاق کالا و ارز و همچنین برخورد با فعالیت خودروهای شوتی، مأموران انتظامی شهرستان اندیمشک با ایجاد تورهای ایست و بازرسی و کنترل محورهای مواصلاتی در پل زال، موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی اتوبوس حامل بار قاچاق شدند.

وی افزود: مأموران پلیس در بازرسی از بار خودروی توقیفی، تعداد ۱۱۲ کیسه غذای حیوانات خانگی و تعداد ۱۱۳ هزار فندک که فاقد هرگونه مجوز گمرکی بودند، کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش بار توقیفی را هشت میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده به‌منظور سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

سرهنگ دریکوند بیان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌صورت مستمر ادامه دارد و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.