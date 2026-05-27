کشف ۲ تُن روغن حیوانی قاچاق به ارزش ۵ میلیارد تومان در رامهرمز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس دریکوند ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۲ شهرستان رامهرمز حین انجام ایست و بازرسی، به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی اولیه از این خودرو، مقدار دو تُن روغن حیوانی قاچاق کشف شد که ارزش تقریبی آن توسط کارشناسان، پنج میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان تصریح کرد: صورتجلسه اولیه پرونده مقدماتی تشکیل و به همراه متهم دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی و صدور رأی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان رامهرمز معرفی شد.

سرهنگ دریکوند با اشاره به عزم جدی پلیس برای مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.