  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۵ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۷

تمرکز رادیو اقتصاد روی مسئله تولید؛ «فرصت پیشرفت» راهکار علمی دارد

تمرکز رادیو اقتصاد روی مسئله تولید؛ «فرصت پیشرفت» راهکار علمی دارد

تهیه کننده برنامه‌های «نبض اقتصاد» و «فرصت پیشرفت» بیان کرد که این برنامه ها روی تولید ملی و نقش اقتصاد مقاومتی در تقویت توان اقتصادی کشور تمرکز دارند و راهکار می دهند.

لیلا روزبهانی تهیه‌کننده برنامه های «نبض اقتصاد» و «فرصت پیشرفت» در رادیو اقتصاد با اشاره به اهمیت نقش تولید ملی در توسعه پایدار کشور به خبرنگار مهر گفت: اقتصاد مقاومتی مفهومی است که با هدف مقاوم‌سازی، بحران‌زدایی و اصلاح ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد اقتصادی مطرح شده و تحقق آن نیازمند باور، مشارکت همگانی و بهره‌گیری از مدیریت‌های عقلایی، کارآمد و مدبرانه است.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی بر کاهش وابستگی به خارج، استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های تولید داخلی و حرکت به سمت خوداتکایی تأکید دارد. این رویکرد در تقابل با اقتصاد وابسته قرار می‌گیرد و تلاش می‌کند با تکیه بر توان داخلی، کشور را از جایگاه مصرف‌کنندگی صرف خارج کرده و زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی را فراهم سازد.

تهیه کننده رادیو اقتصاد، ادامه داد: در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌ها و تحریم‌های خارجی مواجه است، اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد اساسی برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور مطرح شده و می‌تواند زمینه افزایش تولید ملی، بومی‌سازی فناوری‌های صنعتی و توسعه دانش و فناوری‌های نوین را فراهم کند.

روزبهانی تصریح کرد: برنامه‌های «نبض اقتصاد» و «فرصت پیشرفت» با حضور مسئولان، کارشناسان، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، به بررسی راهکارهای عملی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، رفع موانع تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی، توسعه اشتغال و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌پردازند.

این تهیه کننده رادیویی در پایان عنوان کرد: ایجاد هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و مردم، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی است، موضوعی که در این برنامه‌ها به صورت مستمر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6866425
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها