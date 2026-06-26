تمرکز رادیو اقتصاد روی مسئله تولید؛ «فرصت پیشرفت» راهکار علمی دارد

لیلا روزبهانی تهیهکننده برنامه های «نبض اقتصاد» و «فرصت پیشرفت» در رادیو اقتصاد با اشاره به اهمیت نقش تولید ملی در توسعه پایدار کشور به خبرنگار مهر گفت: اقتصاد مقاومتی مفهومی است که با هدف مقاومسازی، بحرانزدایی و اصلاح ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد اقتصادی مطرح شده و تحقق آن نیازمند باور، مشارکت همگانی و بهرهگیری از مدیریتهای عقلایی، کارآمد و مدبرانه است.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی بر کاهش وابستگی به خارج، استفاده حداکثری از ظرفیتها و مزیتهای تولید داخلی و حرکت به سمت خوداتکایی تأکید دارد. این رویکرد در تقابل با اقتصاد وابسته قرار میگیرد و تلاش میکند با تکیه بر توان داخلی، کشور را از جایگاه مصرفکنندگی صرف خارج کرده و زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی را فراهم سازد.
تهیه کننده رادیو اقتصاد، ادامه داد: در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیتها و تحریمهای خارجی مواجه است، اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد اساسی برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور مطرح شده و میتواند زمینه افزایش تولید ملی، بومیسازی فناوریهای صنعتی و توسعه دانش و فناوریهای نوین را فراهم کند.
روزبهانی تصریح کرد: برنامههای «نبض اقتصاد» و «فرصت پیشرفت» با حضور مسئولان، کارشناسان، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، به بررسی راهکارهای عملی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، رفع موانع تولید، حمایت از سرمایهگذاری داخلی، توسعه اشتغال و افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی میپردازند.
این تهیه کننده رادیویی در پایان عنوان کرد: ایجاد همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و مردم، یکی از مهمترین پیشنیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی است، موضوعی که در این برنامهها به صورت مستمر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
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