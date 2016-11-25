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۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۴

مروری بر برنامه های اقتصادی شبکه های رادیویی

مروری بر برنامه های اقتصادی شبکه های رادیویی

جزئیات برنامه هایی که شبکه های رادیویی در حوزه اقتصاد مقاومتی تولید کرده اند، اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه های مختلفی را با موضوع شعار سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» پخش می کنند.

رادیو ایران

برنامه «نمودار» در گفتگو با کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی با هدف تقویت اقتصاد مقاومتی، توسعه صادرات، کنترل واردات، رونق مناطق آزاد، شفافیت مالیاتی، رونق تولید و احیای کارخانه های راکد تولیدی از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ روی آنتن می رود.

برنامه «شناسا» با موضوع پیگیری مطالبات رهبری در حوزه عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولان و فعالان بخش خصوصی سه شنبه ها ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶ روی آنتن می رود.

برنامه «خاص باشید» به معرفی کارآفرینان برتر در حوزه اقتصاد مقاومتی و بیان شیوه های نوین کسب درآمد و راه اندازی  کسب و کارهای کوچک و زودبازده می پردازد و پنجشنبه ها ۱۰:۳۰ روی آنتن می رود.

رادیو جوان

برنامه «کاوشگر» با برسی اقتصاد مقاومتی هر روز ساعت ۹:۰۰ روی آنتن می رود.

رادیو سلامت

«کارنامه» با موضوع نوآوری ها در حوزه اقتصاد دانش بنیان سلامت شنبه ها ساعت۹:۵۰ روی آنتن می رود. 

«با نخبگان» با موضوع شناسایی و به کارگیری ظرفیت های علمی در حوزه سلامت و نقش آفرینی آنان در اقتصاد مقاومتی جمعه ها ساعت ۱۵:۳۰ پخش می شود.

رادیو اقتصاد

برنامه «کالای ایرانی» به معرفی، ترویج و تبلیغ کالای ایرانی، تولید داخلی و حمایت از تولید کنندگان داخلی و مقابله با مصرف بی رویه کالای خارجی شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۰ پخش می شود.

«رهیافت» با تبیین و تحلیل ابعاد مختلف یکی از مهمترین موضوعات روز در حوزه اقتصاد شنبه الی پنجشنبه ساعت ۲۰ روی آنتن می رود.

«نود و هشتی ها» درباره موضوعات اقتصادی با جلب مشارکت و تعامل مخاطبان و ارتقای فرهنگ اقتصادی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۷ پخش می شود.    

برنامه «روز از نو» برنامه ای مفرح و صبحگاهی است که محتوای اقتصادی و اجتماعی دارد و به انعکاس خبرهای اقتصادی روز نیز می پردازد، این برنامه شنبه الی پنجشنبه  ساعت ۶:۳۰ روی آنتن می رود.

رادیو فرهنگ

برنامه «کوبه» به بررسی، توصیف و تحلیل مهم ترین رویدادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران و جهان می پردازد و شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۵:۱۵ پخش آن آغاز می شود. 

رادیو گفتگو

«گفتگوی اقتصادی» در راستای پویاسازی اقتصاد ملی با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی، تقویت فضای کسب و کار و مبارزه با مفاسد اقتصادی در قالب میزگرد و با حضور کارشناسان و صاحبنظران شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۴:۳۰ روی آنتن می رود.

«سوال» با توجه به مسائل و موضوعات مبتلابه اقتصادی با رویکرد مطالبه گرایانه و با نگاه ویژه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هر روز ساعت ۱۳:۱۵ پخش می شود.

رادیو نمایش

نمایش «روز بعد» شنبه تا چهارشنبه با محوریت اقتصاد ساعت ۱۸:۱۵ پخش می شود. همچنین نمایش های «یکی مثل شما» از شنبه تا جمعه ساعت ۱۹:۱۵ و نمایش «دستانی از جنس طلا» سه شنبه ساعت ۲۰:۱۵ روی آنتن می رود.

رادیو ورزش

برنامه «بازاریابی ورزشی» با معرفی حوزه گسترده بازاریابی ورزشی و تاثیر آن در اقتصاد مقاومتی شنبه ها ساعت ۱۳:۳۰ روی آنتن می رود.

«فردا روشن است» نیز با موضوع فرهنگ سازی در خصوص عنوان سال و افزایش مشارکت جامعه ورزش در عرصه های اقتصادی هر شب ساعت ۲۲:۳۰ پخش می شود.

رادیو قرآن

برنامه «قرآن و اقتصاد» با موضوع اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن با دعوت از کارشناسان قرآنی روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۵:۴۵ پخش می شود.   

رادیو معارف

برنامه «فرصت» تسهیل چرخه تحقق اقتصاد مقاومتی با اصلاح فرهنگ کار تولید و مصرف جمعه ها ساعت ۱۲:۳۰ روی آنتن می رود.

با توجه به شعار سال صداوسیما برنامه های مختلفی را در این حوزه تولید کرده و روی آنتن می برد اما آنچه اهمیت دارد این است که باید دید این برنامه ها تا چه حد به پیشبرد شعار سال و تحقق اهداف آن کمک می کند و مخاطبان و مسئولان هر یک به نوعی تا چه حد می توانند از این برنامه ها بهره لازم را ببرند.

کد مطلب 3833518
عطیه موذن

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