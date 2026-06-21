تبلیغات اسلامی خراسان شمالی برای عملکرد شایسته در جنگ رمضان تقدیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر ،در نخستین نشست فصلی اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان شمالی، از حجتالاسلام حمید رفیعی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، به پاس تلاشهای مؤثر، مدیریت میدانی و نقشآفرینی فعال در عرصه جهاد تبیین و فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی در ایام جنگ تحمیلی سوم تقدیر شد.
این آیین با حضور مسئولان استانی برگزار شد و طی آن از مدیران و فرماندهانی که در روزهای حساس جنگ تحمیلی سوم با حضور مؤثر، برنامهریزی منسجم و اقدامات جهادی در راستای تقویت روحیه عمومی، روشنگری افکار عمومی و پشتیبانی از جریانهای مردمی ایفای نقش کردند، تجلیل شد.
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