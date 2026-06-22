سردار اکبری: دشمنان در تحقق اهداف خود علیه ایران شکست خوردند

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار حسین اکبری صبح دوشنبه در نشست بصیرتی کارکنان ستاد سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی که در سالن جلسات سپاه حضرت جوادالائمه خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به اهداف دشمنان در جنگهای اخیر اظهار کرد : دشمنان با هدف تغییر نظام، تضعیف توان دفاعی جمهوری اسلامی و ایجاد بیثباتی وارد میدان شدند، اما به هیچیک از اهداف خود دست نیافتند و شکست سنگینی را متحمل شدند.
وی این ناکامی را حاصل ایستادگی، مقاومت و بصیرت ملت ایران دانست و افزود: ملت بزرگ ایران اسلامی بار دیگر نشان داد در بزنگاههای حساس با وحدت و انسجام ملی از آرمانهای انقلاب و کشور دفاع میکند.
فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی با اشاره به نقش سپاه در حفظ امنیت و اقتدار کشور گفت: سپاه با تقدیم فرماندهان و رزمندگان شهید نشان داد که نهادی قائم به اشخاص نیست و با وجود شهادت نیروهای مؤثر، کوچکترین خللی در فرماندهی، مدیریت و اجرای مأموریتها ایجاد نمیشود.
فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی گفت: سپاه در جنگ تحمیلی دوم و سوم، جمله تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «اگر سپاه نبود، کشور هم نبود» را بهصورت عینی در میدان نبرد تفسیر کرد و امروز به یکی از ارکان قدرت جمهوری اسلامی در نگاه دوستان و دشمنان تبدیل شده است.
اکبری در بخش دیگری از سخنان خود به پیشنویس تفاهمنامه اسلامآباد اشاره کرد و گفت: شروط جمهوری اسلامی ایران به طرف آمریکایی تحمیل شده و آنان از سر استیصال ناچار به پذیرش این شرایط شدهاند.
وی افزود: نشانههای این استیصال را میتوان بهوضوح در مواضع و سخنرانیهای اخیر رئیسجمهور آمریکا مشاهده کرد؛ موضوعی که بیانگر اقتدار جمهوری اسلامی در عرصههای مختلف است.
فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین خاطرنشان کرد: روایت صحیح از میدان و دیپلماسی، روایت فتح و پیروزی ملت شریف ایران است و باید این واقعیت برای افکار عمومی بهدرستی تبیین شود.
وی همچنین بر حفظ آمادگی، پویایی و بهروز بودن سپاه و بسیج، تقویت توان دفاعی و اطلاعاتی و تداوم مطالبهگری همراه با حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: برنامههای کشور، سپاه و بسیج نباید به نتایج مذاکرات گره بخورد و اقتدار میدان باید همواره پشتوانه دیپلماسی جمهوری اسلامی باشد.
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