به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش «سِرّسرخ» به نویسندگی امیرصفایی پور و کارگردانی حسین عبداللهی یکی از تازه ترین آثار نمایشی تئاترشهر است که از روز هفتم تیر به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت امام حسین (ع) در قالب یک اثر متفاوت به میزبانی کارگاه نمایش روی صحنه خواهد رفت.

در این نمایش که از تاریخ یاد شده تا روز بیست و ششم تیر روی صحنه می رود، گروه اجرایی تلاش کرده تا با بهره گیری از تکنیک های تعزیه و نمایش ایرانی، داستان «پشیمانی» و «فراموشی» را با نگاهی به واقعه کربلا روایت کند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «روایت دبیر و طبیبی در چهار بازه زمانی؛ چند روز پیش از واقعه کربلا، در آستانه آن، پس از شهادت امام و یارانش و امروز. روایت و رؤیای دبیری که بسیاری از نامه‌های دعوت از امام حسین (ع) به کوفه را نوشته و اکنون از کرده خود سخت پشیمان است و طبیبی ایرانی که در کوفه ساکن شده و تلاش می‌کند قصه‌ها و غصه‌های سرزمین خود را فراموش کند.»

امیر صفایی پور نویسنده، حسین عبداللهی کارگردان، محمد ترابی و فرزاد قاسمی بازیگران، محمدحسن درباغی فرد مجری طرح، علیسام صادقی و میلاد کلینی دستیاران کارگردان، مرضیه نادری دستیار و برنامه ریز، نرگس اعلایی منشی صحنه، حسام قربانی آهنگساز و خواننده، پریچهر نظامی طراح پوستر و بروشور، کامبیز معماری و سعید موذنی طراحان گریم، هادی شعبان طراح نور، حسین یکپایی و مجید یکپایی دستیاران صحنه عوامل اجرایی پروژه را تشکیل می دهند.

نمایش «سِرّسُرخ» طی روزهای هفتم تا بیست و ششم تیر، ساعت ۱۹:۴۵ در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود و تماشاگران می توانند برای خرید بلیت به سامانه های «گیشه تئاتر» و «تیوال» مراجعه کنند.