به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، «اژدهاک» نوشته زنده‌یاد بهرام بیضایی عنوان یکی از تازه‌ترین نمایش‌های تئاتر شهر است که از روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت به کارگردانی و تهیه‌کنندگی آرش اشاداد در کارگاه نمایش این مجموعه پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

علی افشار، عباس بابایی، پرستو فخر فاطمی از جمله هنرمندانی هستند که در این اثر نمایشی به عنوان بازیگر حضور دارند.

ملیکا وزیری‌مقدم دستیار و برنامه‌ریز، مبینا اصفهانی دستیار کارگردان، سعید سام طراح گریم، رضا خضرایی طراح نور، یاسمن بخشی طراح لباس، آرش اشاداد و حسین دیانت طراح صحنه، بهار صبوریان مدیر تبلیغات، سید مهدی موسوی‌تبار طراح پوستر، بابک کیوانی موسیقی، آوا عامری منشی صحنه، پارسا نظارت، آرش راد گروه کارگردانی، سمانه جویا عکاس نیز دیگر عوامل اجرایی این اثر نمایشی را تشکیل می‌دهند.

آرش اشاداد از جمله هنرمندانی است که طی سال‌های گذشته به عنوان نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر فعالیت‌های متعددی را در عرصه تئاتر پشت سرگذاشته است.

«جنگ تمام شد-نویسنده، کارگردان، تهیه‌کننده»، «مشت زن-نویسنده و کارگردان»، «آرش-دراماتورژ»، «سنمار اشا-کارگردان، طراح صحنه، تهیه‌کننده»، «کارنامه بنداربیدخش-کارگردان، طراح صحنه و بازیگر»، «احتمالات-بازیگر»، «برزمین می‌زندش-بازیگر»، «رئال مادرید-بازیگر»، «سلول‌های حروم-بازیگر»، «شش مونولوگ-بازیگر»، «خاندان مرگ-بازیگر»، «ماشینیست-بازیگر»، «ننه دلاور-بازیگر»، «طاووس حوض نقاشی-بازیگر»، «شب هزار و یکم-تهیه‌کننده»، «دربی-تهیه‌کننده» و پروژه‌های دیگر از جمله آثاری است که اشاداد در آن حضور داشته است.

نمایش «اژدهاک» از روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۹:۴۵ با مدت زمان ۴۵ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

علاقه مندان برای تهیه بلیت این اثر نمایشی می‌توانند به سامانه‌های گیشه تئاتر و تیوال مراجعه کنند.