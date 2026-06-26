اقتباسی مدرن از «مرگ یزدگرد» روی صحنه؛ تئاتر رنگ سوگ به خود گرفت

خبرگزاری مهر-گروه هنر-سجاد خیامی؛ تئاتر به عنوان هنری کهن از گذشته پیوندی ناگسستنی با جامعه و مردم داشته و همواره عرصه‌ای توجه برانگیز و تأثیرگذار بوده است. تماشای یک نمایش می‌تواند تا ساعت‌ها ذهن تماشاگر را درگیر خود نگاه دارد و بر اندیشه، احساسات و نگرانی‌های او مؤثر باشد. از این رو در این گزارش تلاش می‌کنیم تا با مرور مهمترین اخبار تئاتر در هفته گذشته به اتفاقات، حواشی و چالش‌های این هنر بپردازیم.

مهرانه مهین‌ترابی و نادر فلاح به «برای فروش» پیوستند

مهرانه مهین‌ترابی که آخرین بار در تابستان سال ۱۳۸۲ با نمایش «در مصر برف نمی‌بارد» به کارگردانی علی رفیعی روی صحنه تئاتر رفته بود، پس از ۲۳ سال در نمایش «برای فروش» به کارگردانی علی تصدیقی ایفای نقش می‌کند.

همچنین نادر فلاح به عنوان دیگر بازیگر این نمایش معرفی شده است. آخرین کار صحنه‌ای این هنرمند، طراحی و کارگردانی نمایش «ببر سفید بنگال در باغ‌وحش بغداد» است که مهرماه سال گذشته در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفت.

نمایشنامه «برای فروش» را سهند خیرآبادی نوشته، مجری طرح آن میثم میرزایی و مشاور رسانه‌ای این نمایش مریم قربانی‌نیا است. نمایش «برای فروش» از اوایل تیر در بلک‌باکس باغ کتاب روی صحنه می‌رود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این نمایش را از سایت تیوال تهیه کنند.

تماشای یکی از آثار ادبیات نمایشی اسپانیا در تماشاخانه ایرانشهر

نمایش «شعله‌های سرکش تاریکی» به نویسندگی آنتونیو بوئرو، کارگردانی هوشمند هنرکار و بازی ناهید مسلمی و کاظم هژیرآزاد از ۷ تیر روی صحنه سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر می‌رود و اجراهای عمومی این اثر در ماه‌های تیر و مرداد ادامه دارد.

ناهید ‌مسلمی، کاظم ‌هژیرآزاد، سیاوش ‌خادم ‌حسینی، امید ‌معاوی، امیرحسین ‌کفائی، سارینا شیاسی، پریسا ‌شریفی، سارینا ‌سلطانلو، باران ‌عبیری، هومهر ‌بیاتیان، مهیار ‌میرزائی، هومن لواسانی، بهار مهدوی و مهرگان سجادی‌تهرانی گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.

بوئرو همراه فدریکو گارسیا لورکا و رامون ماریا دل بایه اینکلان از چهره‌های مطرح ادبیات نمایشی اسپانیا در قرن بیستم محسوب می‌شوند. این نمایشنامه توسط مهین اسکویی ترجمه شده است.

نمایش «شعله‌های سرکش تاریکی» در یک مدرسه شبانه‌روزی نابینایان می‌گذرد و پیچیدگی و برخوردهای متقابل شخصیت‌ها، ساختمان نمایش را شکل می‌دهد.

روایتی عاشورایی از پشیمانی و فراموشی به صحنه می‌رود

نمایش «سِرّ سرخ» به نویسندگی امیرصفایی پور و کارگردانی حسین عبداللهی یکی از تازه ترین آثار نمایشی تئاترشهر است که از روز هفتم تیر به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت امام حسین (ع) در قالب یک اثر متفاوت به میزبانی کارگاه نمایش روی صحنه خواهد رفت.

در این نمایش که تا روز بیست و ششم تیر روی صحنه می‌رود، گروه اجرایی تلاش کرده تا با بهره گیری از تکنیک های تعزیه و نمایش ایرانی، داستان «پشیمانی» و «فراموشی» را با نگاهی به واقعه کربلا روایت کند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «روایت دبیر و طبیبی در چهار بازه زمانی؛ چند روز پیش از واقعه کربلا، در آستانه آن، پس از شهادت امام و یارانش و امروز. روایت و رؤیای دبیری که بسیاری از نامه‌های دعوت از امام حسین (ع) به کوفه را نوشته و اکنون از کرده خود سخت پشیمان است و طبیبی ایرانی که در کوفه ساکن شده و تلاش می‌کند قصه‌ها و غصه‌های سرزمین خود را فراموش کند.»

عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این نمایش گفته است: با توجه به موضوع نمایش که به واقعه کربلا ارجاع دارد و در عین حال به قصه‌های ایران باستان نیز گریز می‌زند، ما تلاش کردیم از شیوه‌های نمایش‌های ایرانی مانند پرده‌خوانی، نقالی و همچنین از فرم‌ها و تکنیک‌های تعزیه بهره ببریم. این شیوه‌ها در واقع به ما کمک کردند تا روایت نمایش شکل اجرایی خود را پیدا کند و مخاطب بتواند از طریق این فرم‌ها با محتوا ارتباط برقرار کند.

رویداد «زمزم صلوات» برگزار شد

مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سیدالشهدا (ع)، میزبان رویداد معنوی و هنری «زمزم صلوات» بود. این سوگواره که با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی در میان کودکان و نوجوانان برگزار شد، شامل مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع آئینی هم‌چون تعزیه، نقالی، پرده‌خوانی و قصه‌گویی در کنار معرفی کتاب‌های مرتبط و حضور شاعران و مرثیه سرایان عاشورایی بود که با تلفیق هنر و معنویت، مفاهیم حماسه کربلا را روایت می‌کردند.

این رویداد به سرپرستی محسن شاهچراغی و با مشارکت جمعی از هنرمندان حوزه کودک و نوجوان، از جمله حبیب نظاری، امیرحسین انصافی، سیدمهرداد کاوسی، مصطفی فتحی، صادق کیانی‌مقدم و جمعی دیگر از فعالان این عرصه به اجرا درآمد.

سعید زین‌العابدینی معاون مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این برنامه که تا چهارم تیر ادامه داشت گفته بود: در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالیت ما یک محصول و واسطه تربیتی است و ما تمام این مسائل را با توجه به شناختی که از نوجوان و خانواده‌ها داریم اجرا می‌کنیم و تأثیر آن بر مخاطبان خاص ما تفاوت دارد. در واقع برنامه‌های ما مناسب‌سازی شده با مخاطبان هدف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.

پشت‌کوهی اقتباسی از «مرگ یزدگرد» را به صحنه می‌برد

ابراهیم پشت‌کوهی نویسنده و کارگردان تئاتر، به‌زودی نمایش «مرگ اشرف غنی» را که اقتباسی مدرن و متفاوت از نمایشنامه «مرگ یزدگرد» به قلم زنده‌یاد بهرام بیضایی است، روی صحنه تماشاخانه هیلاج می‌برد.

پشت‌کوهی که پیش از این اقتباسی از رمان‌های «مثل آب برای شکلات» و «آخرین انار دنیا» را در فضای آمریکای لاتین و کردستان اجرا کرده بود، این بار قصه خود را در حاشیه کابل و به زبان فارسی دری به صحنه می‌آورد.

در خلاصه داستان «مرگ اشرف غنی» آمده است: «در شب چله، کابل سقوط می‌کند و طالبان برای یافتن اشرف غنی به خانه‌ای در حاشیه کابل هجوم می‌برند.»

پشت‌کوهی پیش از این نمایش «ذرات آشوب» را در سالن اصلی تئاترشهر به صحنه برده بود.

روایت عشق از تهران تا کربلا

نمایش آئینی «روایت عشق» به نویسندگی و کارگردانی رضا تقی‌نژاد، با مشارکت مرکز هنرهای نمایشی سوره با موضوع قیام و شهادت سالار شهیدان در ایام محرم الحرام در شهرهای مختلف ایران اجرا و پس از آن اجرای خود را در کشور عراق و شهر کربلا ادامه می‌دهد.

«روایت عشق» پروژه نمایش میدانی بزرگی است که در آن بیش از ۵۰ بازیگر به ایفای نقش پرداخته و ۸ روایت از واقعه کربلا روایت می‌شود.

نمایش «روایت عشق» کاری از گروه فرهنگی، هنری و مذهبی «تئاتر خاک» است که از ۲ تا ۴ تیر در شهریار، ۴ تیر (ظهر عاشورا) در جنت آباد، ۴ تا ۷ تیر در محلات، ۸ تا ۱۳ تیر در اصفهان، ۱۴ تا ۱۸ تیر در میبد یزد، ۲۸ تیر در استاد معین میزبان مخاطبان می‌شود و پس از آن برای ادامه اجرا خود راهی کشور عراق و شهر کربلا می‌شود.

در کنار این برنامه‌ها، تعزیه‌خوانی در شهرها و روستاهای سراسر کشور برقرار بوده است.

عکس کنار خبر مربوط به مراسم تعزیه تکیه تجریش است.