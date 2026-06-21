به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت راهبردی محصول جو در تأمین خوراک دام و پشتیبانی از زنجیره تولیدات دامی اظهار کرد: در سال زراعی جاری، مجموعاً ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی به کشت جو اختصاص یافته است که از این میزان، ۲۰ هزار هکتار به صورت آبی و ۱۰۰ هزار هکتار به صورت دیم کشت شده است.
وی با بیان اینکه شرایط اقلیمی مناسب در سال جاری نقش مؤثری در بهبود وضعیت مزارع داشته است، افزود: افزایش میزان بارندگیها نسبت به سال گذشته، توزیع مناسب نزولات جوی در فصل رشد، مدیریت بهینه منابع آبی و همچنین رعایت توصیههای فنی و ترویجی کارشناسان جهاد کشاورزی توسط بهرهبرداران، موجب شده است مزارع جو استان از وضعیت مطلوبتری نسبت به سال گذشته برخوردار باشند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: بررسیهای میدانی کارشناسان نشان میدهد عملکرد مزارع جو در بسیاری از مناطق استان رضایتبخش بوده و در صورت تداوم شرایط مساعد تا پایان فصل برداشت، میزان تولید این محصول نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت.
شفیعی با تأکید بر ضرورت کاهش ضایعات در زمان برداشت اظهار کرد: همه ساله بخشی از محصول به دلیل تنظیم نبودن کمباینها و یا برداشت غیراصولی دچار ریزش و هدررفت میشود؛ از اینرو اکیپهای نظارتی و کارشناسی سازمان جهاد کشاورزی در سراسر استان بر عملکرد کمباینها و نحوه برداشت نظارت مستمر دارند تا عملیات برداشت با کمترین میزان ضایعات و مطابق با استانداردهای فنی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: محصول جو یکی از نهادههای اساسی مورد نیاز بخش دام و طیور محسوب میشود و نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و پایداری تولیدات دامی دارد. بر همین اساس، برنامهریزیهای لازم برای تسهیل فرآیند برداشت، حملونقل، ذخیرهسازی و انتقال محصول به مراکز خرید و انبارهای نگهداری انجام شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: پیشبینی میشود در پایان فصل برداشت، بیش از ۱۹۰ هزار تن جو از مزارع استان تولید شود که بخش قابل توجهی از نیاز واحدهای دامداری و تولیدکنندگان خوراک دام استان را تأمین خواهد کرد.
شفیعی در پایان با تأکید بر حمایت همهجانبه از بهرهبرداران بخش کشاورزی اظهار کرد: افزایش بهرهوری در واحد سطح، توسعه روشهای نوین کشاورزی، ارتقای دانش فنی کشاورزان و کاهش هزینههای تولید از مهمترین اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی استان است و کارشناسان پهنههای تولیدی در تمامی مراحل برداشت آماده ارائه خدمات مشاورهای و فنی به کشاورزان هستند.
نظر شما