به گزارش خبرنگار مهر، این پروژهها طی مراسمی سراسری و همزمان با افتتاح طرحهای کشاورزی کشور، ظهر دوشنبه با حضور مسعود پزشکیان رئیسجمهور، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، جمعی از مسئولان ملی و استانی و از طریق ارتباط ویدئوکنفرانسی افتتاح شدند.
آیین افتتاح پروژههای استان با محوریت یکی از طرحهای شاخص بخش کشاورزی در روستای بیجند شهرستان سراب برگزار شد و مسئولان استانی نیز به صورت برخط در این مراسم حضور داشتند.
شهرام شفیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی اظهار کرد: امسال برنامههای این هفته با شعار «امنیت غذایی در سایه وحدت و امنیت ملی» برگزار میشود و در همین راستا ۴۷ پروژه مهم و اثرگذار بخش کشاورزی استان با دستور رئیسجمهور و به صورت همزمان به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به اهمیت این پروژهها در توسعه بخش کشاورزی استان افزود: برای اجرای این طرحها در مجموع نزدیک به یک همت سرمایهگذاری انجام شده است که نشاندهنده اهتمام دولت، بخش خصوصی و بهرهبرداران برای توسعه زیرساختهای تولید و تقویت امنیت غذایی در استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از این پروژهها زمینه اشتغال مستقیم ۵۰۹ نفر و اشتغال غیرمستقیم یک هزار و ۶۳۹ نفر فراهم شده و علاوه بر آن، ۲ هزار و ۷۴۴ خانوار به صورت مستقیم از مزایا و دستاوردهای این طرحها بهرهمند خواهند شد.
شفیعی با تشریح حوزههای اجرایی پروژههای افتتاح شده گفت: طرحهای به بهرهبرداری رسیده در بخشهای مختلف از جمله آب و خاک، صنایع کشاورزی و تبدیلی، دام و طیور، باغبانی، امور عشایر، منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شدهاند و هر یک نقش مهمی در افزایش تولید، ارتقای بهرهوری، مدیریت بهینه منابع، توسعه پایدار روستایی و تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی ایفا میکنند.
وی ادامه داد: اجرای این پروژهها علاوه بر افزایش ظرفیت تولید محصولات کشاورزی، موجب ارتقای درآمد بهرهبرداران، توسعه زیرساختهای تولید، کاهش هزینههای تولید، ایجاد ارزش افزوده و تقویت اقتصاد روستاها خواهد شد که در نهایت به تحکیم امنیت غذایی و توسعه متوازن بخش کشاورزی استان منجر میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تأکید بر نقش راهبردی کشاورزان، تولیدکنندگان و فعالان این بخش در تأمین امنیت غذایی کشور تصریح کرد: امروز بخش کشاورزی یکی از ارکان اصلی اقتدار ملی و پایداری اقتصادی کشور محسوب میشود و جهادگران این عرصه با تلاش شبانهروزی خود، نقش بیبدیلی در تأمین غذای سالم و پایدار برای جامعه ایفا میکنند.
شفیعی در پایان ضمن قدردانی از حمایتهای دولت، وزارت جهاد کشاورزی، سرمایهگذاران و بهرهبرداران بخش کشاورزی ابراز امیدواری کرد با تداوم روند سرمایهگذاری، توسعه فناوریهای نوین و حمایت از تولیدکنندگان، شاهد رشد هرچه بیشتر بخش کشاورزی و افزایش سهم آذربایجان شرقی در تولید و امنیت غذایی کشور باشیم.
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