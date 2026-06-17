رشد تولید کشاورزی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تسلیت ایام سوگواری محرم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اخیر و رهبر شهید، اظهار کرد: فعالان حوزه کشاورزی به عنوان «سنگرسازان بیسنگر» نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارند و در این هفته بیش از هر زمان دیگری در خدمت تولیدکنندگان و کشاورزان استان هستیم.
وی با قدردانی از همراهی رسانهها در تبیین مسائل بخش کشاورزی و همچنین حمایت مدیران استانی در شرایط بحران، افزود: استان آذربایجان شرقی با دارا بودن بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه تولید برخوردار است. در این میان ۱۱۲ هزار هکتار از اراضی ملی آزادسازی شده و توسعه باغات و گلخانهها نیز در دستور کار قرار دارد.
شفیعی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت منابع آبی و اصلاح الگوی کشت گفت: با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و دیم کشور و دانشگاهها، برنامههای اصلاح الگوی کشت و استفاده بهینه از منابع آبی اجرا شده است. میزان بارندگی در استان به حدود ۳۰۰ میلیمتر رسیده که نسبت به سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیمتر افزایش داشته و همین امر سبب شده اراضی دیم با مشکل جدی مواجه نشوند و تراز سدهای استان نیز در وضعیت مطلوبی قرار گیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: در مجموع بیش از ۹۰۰ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت قرار دارد که حدود ۶۰۰ هزار هکتار آن به کشت گندم و جو اختصاص یافته و مابقی به محصولات دیگر از جمله سبزی، صیفی و علوفه اختصاص دارد. در حال حاضر میزان تولید گندم استان به حدود ۶۵۰ هزار تن رسیده و برنامهریزی برای افزایش این میزان در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه دام، طیور و شیلات گفت: در حال حاضر حدود ۷.۵ میلیون واحد دامی در استان وجود دارد و ۳۹۸ واحد دامداری صنعتی فعال است. میزان تولید شیر در استان به حدود ۷۳۰ هزار تن میرسد که بخشی از آن در داخل استان مصرف شده و حدود ۳۱ درصد نیز به خارج از استان ارسال میشود. همچنین تولید گوشت قرمز در استان حدود ۶۳ هزار تن است که بخش عمده آن در داخل استان مصرف میشود.
فعالیت یک هزار و ۱۱ واحد مرغداری گوشتی و تخمگذار در آذربایجان شرقی
شفیعی با بیان اینکه استان آذربایجان شرقی در حوزه طیور نیز از جایگاه قابل توجهی برخوردار است، اظهار کرد: در حال حاضر یک هزار و ۱۱ واحد مرغداری گوشتی و تخمگذار در استان فعال است و با ایجاد پنج زنجیره تولید مرغ گوشتی، تولید گوشت مرغ استان به سطحی رسیده که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، مازاد تولید نیز وجود دارد. همچنین با تولید حدود ۱۱۵ هزار تن تخممرغ، استان رتبه چهارم کشور را در این حوزه دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای تولید عسل در استان نیز گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون کندوی عسل در آذربایجان شرقی وجود دارد و سالانه نزدیک به ۱۶ هزار تن عسل تولید میشود که این میزان استان را در رتبه دوم کشور قرار داده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی افزود: خامفروشی محصولات کشاورزی سود اقتصادی مناسبی برای تولیدکنندگان ندارد، از این رو توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش در دستور کار قرار گرفته است. در حال حاضر ظرفیت صنایع تبدیلی استان به حدود ۶.۵ میلیون تن رسیده و در حوزه بستهبندی عسل نیز رتبه نخست کشور را داریم. همچنین حدود ۵ هزار و ۳۰۰ تن ظرفیت سردخانهای در استان ایجاد شده است.
وی با اشاره به اقدامات زیرساختی در بخش کشاورزی استان گفت: با توجه به شرایط منابع آبی، اجرای طرحهای آبیاری نوین در دستور کار قرار گرفته و از مجموع ۱۲۸ هزار هکتار برنامهریزی شده، تاکنون حدود ۷۲ هزار هکتار اجرا شده است. همچنین پروژههایی نظیر احداث و بازسازی کانالهای آبیاری، لولهگذاری، لایروبی قنوات و رفع تداخلات اراضی برای صدور اسناد رسمی نیز انجام شده است.
شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بازار کالاهای اساسی در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۴ به دلیل شرایط اقتصادی و تحولات منطقهای، قیمت برخی کالاهای اساسی افزایش یافت که بخشی از آن ناشی از تفاوت نرخ ارز تخصیصی و همچنین افزایش هزینههای حملونقل بود. با این حال، خوشبختانه در سطح بازار با کمبود کالا مواجه نبودیم و تولید به صورت مستمر ادامه یافت.
وی در پایان با قدردانی از همکاری مردم استان در مدیریت مصرف و پرهیز از خریدهای هیجانی، تأکید کرد: تبیین دقیق مسائل بخش کشاورزی توسط رسانهها میتواند نقش مهمی در آرامش بازار و حمایت از تولیدکنندگان ایفا کند.
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