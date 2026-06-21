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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

مهلت ثبت‌نام در کاروان قرآنی اعزامی به اربعین تا ۵ تیرماه

مهلت ثبت‌نام در کاروان قرآنی اعزامی به اربعین تا ۵ تیرماه

براساس فراخوان ثبت‌نام در کاروان قرآنی نور اعزامی به اربعین سال جاری، متقاضیان تا ۵ تیرماه فرصت دارند تا آمادگی خود را برای حضور در این کاروان اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس فراخوان ثبت‌نام در کاروان قرآنی نور اعزامی به اربعین ۱۴۰۵، متقاضیان تا ۵ تیرماه فرصت دارند تا با توجه به شرایط اعلام شده، آمادگی خود را برای حضور در این کاروان اعلام کنند.

دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن، کسب رتبه کشوری در رشته قرائت در مسابقات معتبر و یا دارنده رتبه استانی، دارا بودن روحیه همکاری و تحمل شرایط سخت، حضور تمام‌وقت و فعالانه در ایام اعزام کاروان نور(۸ تا ۲۲ صفر)، داشتن گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار و رضایت‌نامه همسر یا پدر برای شرکت در سفر(ویژه بانوان) از جمله شرایط احراز صلاحیت متقاضیان به منظور اعزام در قالب این کاروان به مراسم اربعین است.

متقاضیان به منظور ثبت‌نام این کاروان می‌توانند به نشانی https://survey.porsline.ir/s/uglyd۱Nf مراجعه کنند.

کد مطلب 6866511
سیده فاطمه سادات کیایی

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