شناخت امام هر زمان، مسیر دستیابی به معرفت حقیقی خداوند است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی صالح موسوی اعظم صبح یکشنبه در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد، ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: ماه محرم، ماه حزن و اندوه اهل‌بیت (ع) و فرصتی برای تعمیق معرفت دینی و ولایی در جامعه اسلامی است.

وی با استناد به روایتی از امام حسین (ع) افزود: آن حضرت می‌فرمایند خداوند بندگان را برای معرفت خویش آفرید و زمانی که به این معرفت دست یابند، به عبادت حقیقی خداوند روی خواهند آورد. در پاسخ به این پرسش که معرفت خداوند چگونه حاصل می‌شود، امام حسین (ع) شناخت امام هر عصر و زمان را راه دستیابی به معرفت الهی معرفی می‌کنند.

رئیس بنیاد مهدویت کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: اگر امروز این سؤال را از خود امام حسین (ع) بپرسیم که امام زمان ما چه کسی است، پاسخ روشن است؛ امام عصر ما وجود مقدس حضرت مهدی (عج) است و شناخت آن حضرت، مسیر هدایت و سعادت انسان‌ها به شمار می‌رود.

وی در ادامه با قدردانی از استاندار کهگیلویه و بویراحمد، معاونان استانداری، فرمانداران و مسئولان اجرایی استان، گفت: در سفرهایی که به شهرستان‌های مختلف استان داشتیم، شاهد همراهی و اهتمام مسئولان در ترویج معارف مهدوی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و دینی بودیم که جای تقدیر دارد.

موسوی اعظم با اشاره به ظرفیت‌های مردمی در حوزه فرهنگ مهدویت افزود: مردم استان همواره پای کار ارزش‌های دینی و اعتقادی بوده‌اند و باور به امام زمان (عج) محدود به قشر، گروه یا طیف خاصی نیست، بلکه اعتقادی فراگیر در میان آحاد جامعه است.

وی اظهار کرد: عشق و ارادت مردم به امام حسین (ع) و اهل‌بیت (ع) زمینه‌ساز تعمیق فرهنگ انتظار در جامعه است و همه ما باید برای ترویج این معارف بیش از پیش تلاش کنیم.

رئیس بنیاد مهدویت کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روایاتی از ائمه اطهار (ع) درباره جایگاه یاری حضرت ولی‌عصر (عج)، تصریح کرد: امام صادق (ع) از خداوند درخواست می‌کنند که در زمره یاران، حامیان و شهیدان رکاب امام زمان (عج) قرار گیرند که این نشان‌دهنده عظمت و اهمیت یاری آن حضرت است.

وی در پایان ضمن قدردانی از حضور مسئولان و مدیران استان در نشست شورای اداری، ابراز امیدواری کرد با همدلی، همکاری و نگاه ویژه مسئولان، گام‌های مؤثرتری در مسیر ترویج فرهنگ مهدویت و اجرای برنامه‌های فرهنگی در سطح استان برداشته شود.