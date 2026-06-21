به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی صبح یکشنبه در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد، با تسلیت ایام سوگواری و شهادت جمعی از هموطنان، اظهار کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران در شرایطی قرار دارد که نظام سلطه و استکبار جهانی با تمام توان، امکانات، ثروت و فناوری خود در برابر ملت ایران صف‌آرایی کرده است.

وی افزود: با وجود این فشارها، به برکت تلاش نیروهای مسلح، حضور آگاهانه مردم در صحنه و مجاهدت مسئولان، دشمن با پاسخ قاطع و مقتدرانه جمهوری اسلامی مواجه شده و تاکنون کفه پیروزی به نفع ملت ایران بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فلسفه قیام عاشورا گفت: حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با تمام سرمایه خود، از جان و خانواده خویش گرفته تا یاران وفادارش، به میدان آمد تا انسان‌ها را از گمراهی و جهالت نجات دهد.

وی تصریح کرد: هدف اصلی قیام امام حسین(ع) احیای دین خدا بود، اما دین نیز برای هدایت و نجات انسان آمده است. اگر دین از زندگی بشر کنار گذاشته شود، انسان راه خدا، اخلاق، معنویت و سعادت را گم خواهد کرد.

آیت الله حسینی ادامه داد: کسانی که در طول تاریخ در برابر پیامبران الهی ایستادند و با حق مقابله کردند، نتیجه‌ای جز سقوط و خسران نصیبشان نشد؛ زیرا جهالت، خودپرستی و دوری از آموزه‌های الهی انسان را از مسیر سعادت منحرف می‌کند.

وی با بیان اینکه هدایت جامعه در گرو شناخت و عمل به معارف دینی است، افزود: آگاهی از احکام الهی و عمل به دستورات پروردگار شرط رسیدن به سعادت واقعی است و بدون عمل به آموزه‌های دین، انسان به کمال و رستگاری دست نخواهد یافت.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: حیات حقیقی انسان تنها حیات جسمانی نیست، بلکه حیات ایمانی و معنوی اهمیت دارد و اگر انسان دچار انحراف اعتقادی و اخلاقی شود، از این حیات ارزشمند محروم خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت هدایت انسان‌ها اظهار کرد: هدایت حتی یک انسان ارزش و اجر فراوانی نزد خداوند دارد و همه باید در مسیر ترویج معارف دینی و ارزش‌های الهی تلاش کنند.

آیت‌الله حسینی در پایان با اشاره به مسئولیت مدیران و کارگزاران نظام اسلامی گفت: مسئولان جمهوری اسلامی باید در تعهد، اخلاق، دینداری، اقامه نماز و پایبندی به ارزش‌های اسلامی الگو باشند و از فرصت مسئولیت برای خدمت به مردم و تقویت ارزش‌های دینی بهره ببرند.