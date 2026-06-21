ابلاغ بخشنامه استرداد وجوه دریافتی در مدارس غیردولتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده، در تشریح سیاستهای نظارتی این سازمان، بر رعایت دقیق قانون در ثبتنامها و دریافت شهریهها بر اساس دستورالعمل های ابلاغی تأکید کرد.
وی با اشاره به ضوابط حاکم بر مدارس هیئتامنایی اظهار داشت: بر اساس بخشنامههای ابلاغی، ثبتنام دانشآموزان در مدارس هیئتامنایی تنها در محدوده جغرافیایی محل سکونت آنان مجاز است.
وی در ادامه افزود: دریافت هرگونه وجه تحت عنوان شهریه در این مدارس ممنوع بوده و هرگونه اقدام مغایر با این دستورالعمل، تخلف محسوب میشود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با اشاره به جایگاه مدارس غیردولتی در نظام آموزش و پرورش کشور تصریح کرد: نقش این مدارس در ارائه خدمات آموزشی و پرورشی و پیشبرد اهداف نظام تعلیم و تربیت غیرقابل انکار است. وی تأکید کرد: اقدامات مثبت و تحولآفرین اکثریت مدارس غیردولتی نباید تحت تأثیر عملکرد معدود مدارس متخلف قرار گیرد که از چارچوبهای قانونی شهریه تخطی میکنند.
محمودزاده در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای آموزش در شرایط اضطرار پرداخت و گفت: آموزش حضوری به دلیل تعامل سازنده میان معلم و دانشآموز و ایجاد فضای اجتماعی در کلاس درس، اولویت اصلی نظام تعلیم و تربیت است؛ چرا که بخش قابلتوجهی از فرایند تربیت در همین تعاملات همسالان شکل میگیرد. با این حال، در شرایط خاص کشور (مانند مسائل جوی، انرژی یا سایر بحرانها)، با هدف تأمین سلامت و امنیت دانشآموزان، آموزش غیرحضوری به عنوان راهکاری اجتنابناپذیر در دستور کار قرار میگیرد.
وی همچنین در خصوص مباحث مربوط به هزینههای مدارس غیردولتی توضیح داد: فرآیند آموزشی مدارس غیردولتی دارای هزینههای ثابت و جاری نظیر اجرای برنامه درسی مصوب، فعالیتهای فوقبرنامه، اجارهبها، تأمین تجهیزات آموزشی و حقوق معلمان است. طبق بررسیهای کارشناسی، این هزینهها اعم از برگزاری کلاسها به صورت حضوری یا غیرحضوری، همچنان برقرار بوده و بخشی از ساختار مالی مدارس را تشکیل میدهد.
محمودزاده خاطرنشان کرد: سازمان مدارس غیردولتی ضمن حمایت از فعالیتهای کیفی مدارس، رویکرد نظارتی خود را بر پایه رعایت قانون و حفظ حقوق والدین استوار کرده است. و ادامه داد؛ همواره در تلاشیم تا با نظارتهای مستمر، ضمن ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی ، بسترهای لازم برای مشارکت حداکثری مردم در مسیر توسعه آموزش و پرورش فراهم گردد.
وی از ابلاغ بخشنامهای به تمامی مدارس غیردولتی خبر داد که بر اساس آن، مؤسسان موظف شدهاند نسبت به استرداد وجوه دریافتی بابت آموزشها و فعالیتهای دارای ماهیت حضوری (از قبیل هزینههای ایابوذهاب و یا برنامههای آموزشی نظیر شنا) که در ایام تعطیلی و غیرحضوری مدارس قابل ارائه نبوده، اقدام کنند. همچنین در این بخشنامه، امکان تخصیص مبالغ مذکور به عنوان پیشپرداخت شهریه سال تحصیلی آینده نیز پیشبینی شده است.
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