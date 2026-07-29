به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی، در نشست هماندیشی با جمعی از موسسان مدارس غیردولتی شهر تهران، با اشاره به اهمیت نقشآفرینی مدارس غیردولتی در فضای آموزشی و پرورشی کشور، بر ضرورت نگاه کلان و همهجانبه موسسان به تمامی ارکان نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد. وی با بیان اینکه انتظارات جامعه و دستگاههای حاکمیتی از کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی مدارس همواره رو به افزایش است، تصریح کرد: اولویت اصلی ما در تقویت رویکردهای آموزشی و تربیتی، فرهنگی و کنشگریهای اجتماعی در مدارس است تا خروجی نهایی، دانشآموزانی با تراز اسلامی و ایرانی باشد.
وی در ادامه بر لزوم شکلگیری همافزایی، گفتوگو و تبادل تجربیات میان موسسان مدارس سراسر کشور تأکید کرد و گفت: مسئله کیفیت و عدالت آموزشی، تنها محدود به یک مدرسه یا یک منطقه خاص نیست؛ بلکه نیازمند همگرایی ملی است و ضمن دعوت از موسسان برای تداوم نقشآفرینی مؤثر در ارتقای شاخصهای کیفی، خواستار توجه ویژه به برنامههای توسعه مشارکتهای مردمی در مسیر پیشرفت همهجانبه مدارس شد.
محمودزاده در ادامه با برشمردن افتخارات دانشآموزان مدارس غیردولتی در عرصههای ملی و بینالمللی، بیان داشت: موفقیتهای دانشآموزان ما در زمینههای مختلف علمی، المپیادها و عرصههای جهانی، مایه مباهات نظام جمهوری اسلامی ایران است. تفکیکناپذیری دانشآموزان مدارس دولتی و غیردولتی در کسب این افتخارات، نشاندهنده هویت واحد نظام تعلیم و تربیت ایران اسلامی است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی ضمن دعوت از موسسان برای تداوم رویکردهای تحولی، خاطرنشان کرد: ما در فضایی مدیریت میکنیم که نیازمند همدلی، همگرایی و تقویت اعتماد متقابل است. این سازمان متعهد است تا در کنار موسسان، چالشهای احتمالی را مدیریت کرده و با تقویت نقاط قوت، الگویی کارآمد از تربیت و آموزش را برای آینده ایران اسلامی رقم بزنیم.
احمد محمودزاده در این نشست ضمن تشریح اقدامات سازمان مدارس و مراکز غیردولتی برای متناسبسازی شهریهها، اظهار داشت: سیاست ما در تعیین الگوی شهریه، توجه به هزینههای واقعی مدارس و در عین حال رعایت حقوق خانوادههاست. وی با اشاره به اصلاحات ساختاری در سامانه تعیین شهریه و نظارت دقیق سازمان بر فرایندهای مالی اظهار داشت: امسال با ایجاد تفکیک میان فعالیتهای آموزشی و فوقبرنامه ، گام مؤثری در جهت شفافیت و نهادینهسازی هزینههای جانبی برداشته شده است. این رویکرد موجب میشود تا علاوه بر درک صحیح افکار عمومی، همکاری و هماهنگی بیشتری نیز با دستگاههای نظارتی صورت گیرد.
احمد محمودزاده در جمع موسسان مدارس غیردولتی ، استقلال مدیریتی و برنامهریزی آموزشی و تربیتی مدارس را از اصول غیرقابل انکار سازمان برشمرد. و با اشاره بر کنترل و پایش فرآیند ثبت نام در مدارس غیردولتی تصریح کرد: موفقیت یک مدرسه نباید تنها در گرو جذب دانشآموزان نخبه و داشتن میانگین نمرات بالا تعریف شود. اینکه صرفاً با گزینش دانشآموزان ممتاز و تمرکز بر خروجیهای کنکوری، رتبهبندی انجام دهیم، با ماهیت و رسالت اصیل نظام تعلیم و تربیت در تضاد است.
وی در ادامه اظهار داشت: هنر یک مجموعه آموزشی، توانمندسازی تمامی دانشآموزان با هر سطح از استعداد و دانش است و سازمان در تلاش است تا با اصلاح نظام ارزیابی، بستری فراهم کند که مدارس به جای رقابتهای کاذب، بر کیفیت و عمقبخشی به فعالیتهای تربیتی و آموزشی تمرکز کنند.
محمودزاده در پایان، بر ضرورت بازنگری در مدلهای مدیریتی و شاخصهای کیفی تأکید کرد و از موسسان خواست تا با رویکردی مسئولانه، به دنبال ایجاد فضایی باشند که در آن، تکامل و رشد همهجانبه دانشآموزان، فارغ از محدودیتهای نمرهای، اولویت اصلی قرار گیرد. این تغییر نگاه، مسیر را برای ارتقای کیفی آموزش و پرورش در تراز جمهوری اسلامی ایران هموارتر خواهد کرد.
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