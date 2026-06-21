به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای طرح‌های نظارتی بر اماکن عمومی، مأموران انتظامی شهرستان دورود با همکاری کارشناسان شبکه بهداشت و اتحادیه اصناف، از تعدادی واحدهای صنفی سطح شهر بازدید کردند.

در جریان این عملیات نظارتی، هفت واحد صنفی متخلف که به‌صورت غیرمجاز اقدام به عرضه قلیان می‌کردند، شناسایی و با هماهنگی قضایی پلمب شدند. همچنین در بازرسی از این اماکن، تعداد ۱۷۰ جام قلیان جمع‌آوری شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان با تأکید بر استمرار طرح‌های نظارتی بر واحدهای صنفی، تصریح کرد: تمامی متصدیان صنوف ملزم به رعایت قوانین و ضوابط ابلاغی هستند و پلیس در برخورد با واحدهای متخلف که سلامت عمومی جامعه را به مخاطره بیندازند، بدون اغماض و برابر قانون عمل خواهد کرد.