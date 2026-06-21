حریق در کمین منابع طبیعی شاهرود است؛ «مشارکت مردمی» کلید پیشگیری

علی‌اکبر عباسی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش دمای هوا و بالا رفتن احتمال وقوع آتش‌سوزی در مراتع و عرصه‌های طبیعی شهرستان شاهرود، اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی با تشدید گشت‌های میدانی، پایش مستمر مناطق حساس و تست تجهیزات اطفای حریق در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع طبیعی افزود: عرصه‌های طبیعی شاهرود سرمایه مشترک همه مردم است و حفاظت از آن‌ها نیازمند همکاری و مشارکت همگانی را می طلبد.

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود با تاکید بر اینکه یگان حفاظت در خط مقدم صیانت از این سرمایه ارزشمند قرار دارد، تاکید کرد: بدون همراهی مردم، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها نمی‌توان به موفقیت کامل دست یافت.

عباسی راد با بیان اینکه طی روزهای اخیر نقاط حادثه‌خیز و مسیرهای دسترسی مورد پایش و بررسی قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: گفتگو با بهره برداران محلی، شناسایی کانون‌های خطر و آماده‌سازی تجهیزات از جمله اقدامات انجام شده برای کاهش احتمال وقوع حریق در فصل گرما است.

وی نقش دهیاران و شوراهای اسلامی را در پیشگیری و مدیریت حوادث بسیار مؤثر دانست و تصریح کرد: اطلاع‌رسانی سریع، گزارش به‌موقع دود و آتش و همکاری در مدیریت حضور گردشگران در طبیعت، نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود همچنین بر ضرورت حمایت‌های استانی تأکید کرد و ادامه داد: تقویت تجهیزات و پشتیبانی اداره کل منابع طبیعی استان می‌تواند نقش مهمی در ارتقای توان عملیاتی نیروهای حفاظتی ایفا کند، زیرا مدیریت حریق و حفاظت از عرصه‌های طبیعی نیازمند هماهنگی و همکاری در سطوح مختلف شهرستانی و استانی است.

عباسی راد خاطرنشان کرد: برنامه‌های پایش، آموزش و افزایش آمادگی نیروها با هدف کاهش خطرات ناشی از فصل گرما و تقویت مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی شهرستان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.