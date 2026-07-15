علی‌اکبر عباسی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به گرمای بی‌سابقه روزهای اخیر در شاهرود اظهار کرد: با هدف افزایش آمادگی نیروهای محلی و کاهش زمان واکنش در هنگام وقوع حریق، پایگاه مردمی اطفای حریق منطقه چهارباغ افتتاح و به تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با آتش‌سوزی مجهز شد.

وی افزود: این پایگاه به تجهیزات اولیه اطفای حریق شامل بیل، شن‌کش، آتش‌کوب، فلاسک‌بگ و ظروف ۱۰ لیتری حمل آب تجهیز شده تا در صورت بروز آتش‌سوزی، نیروهای مردمی بتوانند در نخستین دقایق حادثه نسبت به مهار آتش اقدام کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شاهرود با بیان اینکه مشارکت جوامع محلی نقش تعیین‌کننده‌ در حفاظت از عرصه‌های ملی دارد، تصریح کرد: بهره‌برداران مراتع به دلیل حضور مستمر در طبیعت، نخستین افرادی هستند که می‌توانند آتش‌سوزی را شناسایی و از گسترش آن جلوگیری کنند.

عباسی‌راد همچنین از برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات منابع طبیعی به صورت میدانی در مراتع اسپی‌بند و بنار شاه‌کوه بالا خبر داد و افزود: این دوره با حضور مسئول منطقه، کارشناسان اداره منابع طبیعی شهرستان و تمامی بهره‌برداران مرتع برگزار شد.

وی توضیح داد: در این بازدید میدانی، مرزهای طبیعی مراتع، نحوه تشخیص حدود قانونی، حقوق و تکالیف بهره‌برداران و همچنین ضوابط بهره‌برداری صحیح از مراتع برای حاضران تشریح شد تا از بروز اختلافات احتمالی و تخلفات جلوگیری شود.

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود خاطرنشان کرد: در ادامه برنامه‌های آموزشی، کارگاه تخصصی پیشگیری، کنترل و اطفای حریق در مراتع و عرصه‌های طبیعی نیز در دست اقدام است تا شرکت‌کنندگان با شیوه‌های شناسایی کانون‌های خطر، روش‌های مقابله با آتش‌سوزی، اصول ایمنی فردی، نحوه استفاده از تجهیزات اطفای حریق و راهکارهای حفاظت از پوشش گیاهی آشنا شدند.

عباسی‌راد با تأکید بر اهمیت پایش مستمر عرصه‌های طبیعی افزود: در این برنامه همچنین موضوع شناسایی تهدیدها و تخلفات منابع طبیعی، راهکارهای گزارش سریع تخلفات، جلوگیری از تخریب مراتع و افزایش حساسیت عمومی نسبت به حفاظت از منابع طبیعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع طبیعی تنها با توان دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست و همراهی بهره‌برداران، دهیاران، تشکل‌های مردمی و دوستداران طبیعت نقش مؤثری در صیانت از سرمایه‌های ملی و جلوگیری از خسارت‌های جبران‌ناپذیر به مراتع و جنگل‌ها خواهد داشت.