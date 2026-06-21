به گزارش خبرگزاری مهر، ویژهبرنامه «حسینیه بهشت» همزمان با فرا رسیدن محرمالحرام و با هدف تکریم خانوادههای معظم شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت پیوند میان فرهنگ عاشورا و فرهنگ مقاومت در منازل شهدای جنگهای اخیر برگزار میشود.
«حسینیه بهشت» با محور برپایی مجالس سوگواری و ذکر مصیبت حضرت اباعبداللهالحسین(ع) در منازل خانوادههای معظم شهدای دفاع مقدس دوم و سوم، شامل شهدای جنگ ۱۲ روزه سال ۱۴۰۴ و جنگ ۴۰ روزه سال ۱۴۰۵، تا ۴ تیر ۱۴۰۵ در سطح مناطق ۲۲گانه تهران و فرهنگسراها اجرا خواهد شد.
همچنین همزمانی ایام سوگواری حضرت اباعبداللهالحسین(ع) با یاد و خاطره شهدایی که در دفاع از امنیت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران جان خود را فدا کردهاند، فرصتی برای تعمیق پیوند میان فرهنگ عاشورا و فرهنگ ایثار و مقاومت فراهم شده است.
در قالب این ویژهبرنامه، پس از هماهنگی با خانوادههای معظم شهدا، در منازل ایشان مجالس سوگواری شامل تلاوت قرآن کریم، ذکر مصیبت و روضهخوانی حضرت سیدالشهدا(ع)، سخنرانی کوتاه روحانی، مداحی و دیدار و گفتوگوی صمیمانه با اعضای خانواده شهید برگزار میشود.
در اجرای این طرح همچنین از ظرفیت نوجوانان، فعالان فرهنگی و اهالی محلات استفاده خواهد شد تا ضمن پاسداشت مقام شهید، زمینه انتقال روایتهای ایثار و مقاومت به نسل جوان نیز فراهم شود.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن گویای ۱۸۳۷ تماس بگیرند.
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