راه اندازی سامانه «فواد» برای رسیدگی به شکایات در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح یکشنبه در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اقتدار، اظهار کرد: پیروزی‌های اخیر ملت ایران در برابر دشمنان، مرهون اتحاد، همدلی و انسجام ملی، حضور به‌موقع مردم در صحنه و هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است.

وی با تقدیر از مردم استان و نقش‌آفرینی نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در ایجاد وحدت و آرامش اجتماعی، افزود: امنیت پایدار استان حاصل همکاری مجموعه‌های مختلف و نقش‌آفرینی مؤثر مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی و مردم است.

کهگیلویه و بویراحمد؛ استانی سرشار از ظرفیت‌های توسعه‌ای

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان گفت: این استان با وجود دارا بودن حدود یک درصد جمعیت و وسعت کشور، سهم قابل توجهی در حوزه انرژی، منابع طبیعی، گردشگری و کشاورزی دارد.

وی تصریح کرد: ۲۵ درصد نفت خام کشور، جایگاه دوم تولید گاز، حدود ۴۰ درصد صادرات نفت، ۱۰ درصد روان‌آب‌های کشور، بیش از ۲ هزار اثر تاریخی، ۳۰۰ جاذبه طبیعی و صدها بقعه متبرکه از جمله ظرفیت‌های مهم استان محسوب می‌شوند.

رحمانی همچنین به وجود ظرفیت‌های معدنی، گیاهان دارویی و جنگل‌های گسترده استان اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین سرمایه کهگیلویه و بویراحمد نیروی انسانی توانمند و متعهد آن است که در عرصه‌های مختلف مدیریتی، فرهنگی، ورزشی و دفاعی خوش درخشیده‌اند.

اجرای طرح «مانا» در راستای اصلاح نظام اداری

وی با اشاره به برنامه‌های دولت چهاردهم در حوزه اصلاح نظام اداری اظهار کرد: دولت برنامه اصلاح نظام اداری را در قالب ۴۸ برنامه تدوین و ابلاغ کرده و در همین راستا طرح «مانا» با هدف رفع موانع پیشرفت، بهبود نظام تصمیم‌گیری و افزایش اختیارات استان‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: دوره‌های آموزشی مرتبط با این طرح برای مدیران و کارشناسان استان برگزار خواهد شد و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری کامل در اجرای آن هستند

وی تفویض اختیارات به استان‌ها، ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری، بهبود خدمات‌رسانی و افزایش رضایتمندی مردم را از مهم‌ترین اهداف این برنامه برشمرد.

سامانه «فواد» برای رسیدگی فوری به شکایات مردمی راه‌اندازی می‌شود

رحمانی با اشاره به راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری «فواد» در استان گفت: این سامانه با هدف دریافت و پیگیری فوری گزارش‌ها، شکایات و مطالبات مردم در حوزه خدمات اداری راه‌اندازی می‌شود.

وی بیان کرد: تأخیر در ارائه خدمات، ناهماهنگی‌های اداری، رفتارهای نامناسب با ارباب رجوع و سایر مشکلات مرتبط با فرآیند خدمات‌رسانی از جمله مواردی است که از طریق این سامانه پیگیری خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: سامانه فواد در راستای تحقق دولت پاسخگو، افزایش شفافیت، ارتقای نظارت همگانی و تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم طراحی شده و همه مدیران موظف هستند در اجرای دقیق آن همکاری لازم را داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت اصلاح برخی سامانه‌های متمرکز وزارتخانه‌ها تأکید کرد و گفت: با وجود تفویض اختیارات مناسب از سوی دولت، برخی سامانه‌های متمرکز ملی همچنان مانعی برای بهره‌برداری کامل استان‌ها از این اختیارات محسوب می‌شوند.

برگزاری همایش سرمایه‌گذاری با محوریت طرح‌های بزرگ اقتصادی

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش بزرگ سرمایه‌گذاری در استان خبر داد و گفت: بیش از هشت میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری برای استان تعریف شده که بخش قابل توجهی از آنها وارد مرحله اجرایی شده‌اند.

وی افزود: برای برگزاری این همایش، کمیته‌های تخصصی تشکیل شده و از ظرفیت مدیران و نخبگان استان در سطوح مختلف ملی برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی بهره گرفته خواهد شد.

جذب اعتبارات و پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور در اولویت است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان با تأکید بر ضرورت جذب کامل اعتبارات عمرانی و نفتی استان، اظهار کرد: پیگیری مستمر مصوبات سفر رئیس‌جمهور و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است.

وی با بیان اینکه میزان پیشرفت برخی پروژه‌های مرتبط با مصوبات سفر ریاست جمهوری هنوز رضایت‌بخش نیست، اضافه کرد: جلسات منظم پایش و ارزیابی برای تسریع در اجرای طرح‌ها و جذب اعتبارات ادامه خواهد داشت تا از فرصت‌های ایجاد شده برای توسعه استان به بهترین شکل استفاده شود.