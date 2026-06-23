به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر سه شنبه در نشست احیای امر به معروف و نهی از منکر با محوریت «خانواده متعالی و نسل حسینی» بر لزوم ایجاد فضای روانی مناسب برای مشارکت عمومی و شکوفایی استعدادها افزود: احیای امر به معروف و نهی از منکر نیازمند یک نهضت اجتماعی فراگیر است که در آن همه اقشار، به‌ویژه خانواده‌ها و نسل جوان، با الهام از مکتب عاشورا در مسیر تعالی جامعه گام بردارند.

استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت ترویج فرهنگ تذکر دلسوزانه، الگوبرداری از سیره اهل‌بیت(ع) و نقش کلیدی بانوان در اصلاح و تعالی جامعه تاکید کرد و افزود: ماه محرم و صفر بهترین فرصت برای تبیین فلسفه قیام عاشورا در جامعه است.

رحمانی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مصادیق امر به معروف، تذکر و یادآوری متقابل در جامعه است، افزود: مسئولان وظیفه‌ای سنگین در پذیرش نقد، مشورت‌پذیری و اصلاح امور دارند و این رویکرد می‌تواند به ارتقای کارآمدی نظام مدیریتی منجر شود.

وی همچنین با اشاره به سیره اهل‌بیت(ع) و قیام امام حسین(ع)، خاطرنشان کرد: فلسفه اصلی قیام عاشورا، حفظ اسلام و جلوگیری از انحراف در دین بود و امروز نیز مهم‌ترین رسالت در جامعه اسلامی، پاسداری از این مسیر و ترویج ارزش‌های اصیل دینی در همه سطوح اجتماعی و خانوادگی است.

استاندار آذربایجان ‌غربی بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ خدمت و توجه به نیازمندان در جامعه نیز تاکید کرد و افزود: اقدامات حمایتی و معیشتی علاوه بر آثار اقتصادی، نقش مهمی در فرهنگ‌سازی دارند و باید با حفظ کرامت انسانی و تقویت روحیه همدلی در جامعه استمرار یابند.

رحمانی همچنین نقش بانوان را در تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی بسیار تعیین کننده دانست و اضافه کرد: هرگونه اصلاح پایدار در جامعه، بدون مشارکت فعال زنان امکان‌پذیر نبوده و بانوان می‌توانند با ایفای نقش تربیتی و فرهنگی خود، زمینه‌ساز شکل‌گیری نسل آگاه، مسئولیت‌پذیر و متعهد باشند.

نشست احیای امر به معروف و نهی از منکر استان با محوریت «خانواده متعالی و نسل حسینی» امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مسئولان، فعالان فرهنگی و بانوان جهادی استان برگزار شد.

در این نشست بر ضرورت ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان یک مسئولیت همگانی و نقش آن در ارتقای سلامت اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده تاکید شده و حاضران نهادینه‌ سازی این فریضه در بسترهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی را ضروری دانستند.

همچنین با تاکید بر الگوگیری از سیره اهل‌بیت(ع) به‌ویژه قیام عاشورا، خانواده به‌عنوان مهم‌ترین بستر تربیت نسل حسینی مورد توجه قرار گرفته و نقش بانوان در انتقال ارزش‌های دینی، فرهنگی و اخلاقی به نسل‌های آینده، تعیین‌کننده ارزیابی شد.

در پایان این نشست، از بانوان پیشرو و فعال در حوزه ترویج فرهنگ دینی و اجتماعی تجلیل به‌عمل آمد.