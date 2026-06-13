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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱

ابلاغ طرح ملی اصلاح نظام اداری «مانا» به استان‌ها

ابلاغ طرح ملی اصلاح نظام اداری «مانا» به استان‌ها

تبریز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی ازابلاغ طرح ملی اصلاح نظام اداری (مانا) به استان‌ها خبر دادوگفت: دستگاه‌های اجرایی تا ۱۰ مرداد برای تدوین برنامه‌های استانی فرصت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح‌زاده روز شنبه در نخستین جلسه شورای تحول اداری آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۵ که با حضور استاندار در محل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد، اظهار کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور متولی برنامه‌های تحول اداری و سیاست‌گذاری در حوزه منابع انسانی است و در سطح استان نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به عنوان راهبر اصلی برنامه‌های تحول اداری فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در این چارچوب موضوعاتی همچون آموزش، جذب، نگهداشت نیروی انسانی و اجرای قوانین و مقررات استخدامی در دستگاه‌های اجرایی استان پیگیری می‌شود.

فتح‌زاده با اشاره به برگزاری جشنواره شهید رجایی در سال‌های گذشته بر اساس شاخص‌های مشخص ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، گفت: در ابتدای سال جاری پیشنهاد شد شیوه‌های ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در بخش شاخص‌های عمومی و اختصاصی تغییر یابد و با توجه به شرایط خاص سال ۱۴۰۴، رویکرد خدمات‌محوری و جلب رضایت حداکثری مردم به عنوان معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی همچنین از ابلاغ برنامه‌های «طرح ملی اصلاح نظام اداری در استان‌ها (مانا)» از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد و گفت: بر اساس این ابلاغ، آخرین مهلت تدوین برنامه‌های استانی این طرح ۱۰ مرداد تعیین شده است.

وی درباره ساختار اجرای طرح مانا نیز توضیح داد: این طرح در سه سطح اجرا می‌شود که شامل راهبری و نظارت ستادی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، برنامه‌ریزی و راهبری استانی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و اجرای عملیاتی توسط دستگاه‌های اجرایی در سطح استان و شهرستان‌ها است.

فتح‌زاده با بیان اینکه تفویض اختیارات به استان‌ها، بهبود نظام تصمیم‌گیری، رفع موانع پیشرفت استانی، افزایش رضایت مردم از خدمات دولت و چابک‌سازی نظام اداری از مهم‌ترین اهداف این طرح است، گفت: در قالب طرح مانا هر استان متناسب با مسائل و ظرفیت‌های خود اقدامات تحولی اختصاصی طراحی و اجرا خواهد کرد.

وی افزود: هفت اقدام مشترک نیز برای تمامی استان‌ها در نظر گرفته شده که شامل ایجاد و استقرار مجتمع‌های اداری، ارتقای بهره‌وری در ساختمان‌های دولتی، شناسایی و انتقال وظایف قابل واگذاری از ستاد به استان، انتقال وظایف از استان به شهرستان‌ها، واگذاری تصدی‌های استانی به مدیریت محلی، بخش خصوصی و مردمی، اصلاح فرایندهای خدمت‌رسانی و راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مجموع کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان ۱۱۶ هزار و ۹۷ نفر است.

وی ادامه داد: از این تعداد ۵۱ هزار و ۹۱۱ نفر رسمی قطعی، هفت هزار و ۳۵۶ نفر رسمی آزمایشی، ۱۴ هزار و ۵۹۴ نفر پیمانی، یک هزار و ۵۳۲ نفر کارگری دائم، هفت هزار و ۳۵۷ نفر قراردادی کار معین و چهار هزار و ۴۸۱ نفر قراردادی موقت کارگری هستند و مابقی نیز در قالب سایر اشکال همکاری مشغول به کارند.

فتح‌زاده همچنین درباره سطح تحصیلات کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان گفت: ۲۵ درصد کارکنان دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم، پنج درصد فوق دیپلم، ۴۳ درصد کارشناسی، ۲۲ درصد کارشناسی ارشد و پنج درصد نیز دارای مدرک دکتری هستند.

کد مطلب 6859186

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