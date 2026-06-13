به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتحزاده روز شنبه در نخستین جلسه شورای تحول اداری آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۵ که با حضور استاندار در محل سازمان مدیریت و برنامهریزی استان برگزار شد، اظهار کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور متولی برنامههای تحول اداری و سیاستگذاری در حوزه منابع انسانی است و در سطح استان نیز سازمان مدیریت و برنامهریزی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به عنوان راهبر اصلی برنامههای تحول اداری فعالیت میکنند.
وی افزود: در این چارچوب موضوعاتی همچون آموزش، جذب، نگهداشت نیروی انسانی و اجرای قوانین و مقررات استخدامی در دستگاههای اجرایی استان پیگیری میشود.
فتحزاده با اشاره به برگزاری جشنواره شهید رجایی در سالهای گذشته بر اساس شاخصهای مشخص ارزیابی عملکرد دستگاهها، گفت: در ابتدای سال جاری پیشنهاد شد شیوههای ارزیابی دستگاههای اجرایی در بخش شاخصهای عمومی و اختصاصی تغییر یابد و با توجه به شرایط خاص سال ۱۴۰۴، رویکرد خدماتمحوری و جلب رضایت حداکثری مردم به عنوان معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی همچنین از ابلاغ برنامههای «طرح ملی اصلاح نظام اداری در استانها (مانا)» از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد و گفت: بر اساس این ابلاغ، آخرین مهلت تدوین برنامههای استانی این طرح ۱۰ مرداد تعیین شده است.
وی درباره ساختار اجرای طرح مانا نیز توضیح داد: این طرح در سه سطح اجرا میشود که شامل راهبری و نظارت ستادی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، برنامهریزی و راهبری استانی توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و اجرای عملیاتی توسط دستگاههای اجرایی در سطح استان و شهرستانها است.
فتحزاده با بیان اینکه تفویض اختیارات به استانها، بهبود نظام تصمیمگیری، رفع موانع پیشرفت استانی، افزایش رضایت مردم از خدمات دولت و چابکسازی نظام اداری از مهمترین اهداف این طرح است، گفت: در قالب طرح مانا هر استان متناسب با مسائل و ظرفیتهای خود اقدامات تحولی اختصاصی طراحی و اجرا خواهد کرد.
وی افزود: هفت اقدام مشترک نیز برای تمامی استانها در نظر گرفته شده که شامل ایجاد و استقرار مجتمعهای اداری، ارتقای بهرهوری در ساختمانهای دولتی، شناسایی و انتقال وظایف قابل واگذاری از ستاد به استان، انتقال وظایف از استان به شهرستانها، واگذاری تصدیهای استانی به مدیریت محلی، بخش خصوصی و مردمی، اصلاح فرایندهای خدمترسانی و راهاندازی سامانه فوریتهای اداری «فواد ۱۲۸» است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مجموع کارکنان دستگاههای اجرایی استان ۱۱۶ هزار و ۹۷ نفر است.
وی ادامه داد: از این تعداد ۵۱ هزار و ۹۱۱ نفر رسمی قطعی، هفت هزار و ۳۵۶ نفر رسمی آزمایشی، ۱۴ هزار و ۵۹۴ نفر پیمانی، یک هزار و ۵۳۲ نفر کارگری دائم، هفت هزار و ۳۵۷ نفر قراردادی کار معین و چهار هزار و ۴۸۱ نفر قراردادی موقت کارگری هستند و مابقی نیز در قالب سایر اشکال همکاری مشغول به کارند.
فتحزاده همچنین درباره سطح تحصیلات کارکنان دستگاههای اجرایی استان گفت: ۲۵ درصد کارکنان دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم، پنج درصد فوق دیپلم، ۴۳ درصد کارشناسی، ۲۲ درصد کارشناسی ارشد و پنج درصد نیز دارای مدرک دکتری هستند.
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