به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر شنبه در نشست «حکمرانی پساجنگ» با حضور معاونان استاندار، مدیران ستادی و فرمانداران استان، با قدردانی از حضور گسترده مردم در آیین وداع، تشییع و خاکسپاری «رهبر شهید»، این رویداد را یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ معاصر کشور توصیف کرد و گفت: حضور گسترده مردم در این مراسم، جلوهای از انسجام ملی، وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و وحدت ملت ایران بود.
وی با اشاره به برگزاری مراسمهای مردمی در ۲۸ نقطه استان افزود: مردم کهگیلویه و بویراحمد همگام با ملت ایران، حضوری پرشور در این آیین داشتند و بار دیگر حمایت خود را از ارزشهای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.
تأکید بر مدیریت همهجانبه فرمانداران
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت نقشآفرینی فرمانداران در تمامی عرصههای مدیریتی اظهار کرد: فرمانداران باید مدیران همهجانبه شهرستانها باشند و با شناخت دقیق ظرفیتها، فرصتها و چالشهای هر منطقه، برای توسعه متوازن برنامهریزی و اقدام کنند.
وی افزود: توجه به مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، مقابله با فساد و ارتقای شاخصهای توسعه باید در اولویت برنامههای فرمانداران قرار گیرد.
مردمداری و ارتباط مستقیم با جامعه
رحمانی مردمداری را از مهمترین شاخصهای مدیریت دانست و گفت: مدیران باید با سعهصدر، اخلاقمداری و حضور مستمر در میان مردم، مطالبات آنان را پیگیری کنند و حتی در شرایطی که امکان رفع فوری مشکلات وجود ندارد، با پاسخگویی شفاف و احترام به مردم، اعتماد عمومی را تقویت کنند.
وی همچنین بر استمرار دیدارهای مردمی، حضور در مساجد و اجتماعات محلی و ارتباط مستقیم با اقشار مختلف جامعه تأکید کرد.
اقتصاد و سرمایهگذاری در صدر برنامهها
استاندار کهگیلویه و بویراحمد توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال را مهمترین مأموریت مدیران اجرایی استان دانست و گفت: بیش از ۷۵ پروژه مهم سرمایهگذاری در استان شناسایی شده و فرمانداران باید با معرفی ظرفیتهای شهرستانها در بخشهایی همچون نفت، گاز، صنعت، گردشگری، کشاورزی، شیلات و گیاهان دارویی، زمینه جذب سرمایهگذاران را فراهم کنند.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر طرحهای سرمایهگذاری افزود: هیچ پروژهای نباید به دلیل ضعف در پیگیری متوقف شود و تمامی طرحها باید تا مرحله بهرهبرداری دنبال شوند.
نظارت مستمر بر طرحهای عمرانی
رحمانی نظارت مستمر بر روند اجرای پروژههای عمرانی را از دیگر وظایف فرمانداران برشمرد و گفت: پروژههای بزرگ باید به صورت روزانه، طرحهای مهم به شکل هفتگی و سایر پروژهها به صورت ماهانه رصد و ارزیابی شوند.
وی تصریح کرد: همانگونه که در شرایط سخت نیز پروژههای عمرانی متوقف نشد، اکنون نیز نباید هیچ طرحی به دلیل ضعف نظارت یا کمتوجهی دچار رکود شود.
اولویتهای دولت در استان
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برنامههای دولت، توسعه نیروگاههای خورشیدی، نهضت عدالت در فضای آموزشی و ارتقای خدمات بهداشت و درمان را از اولویتهای اصلی عنوان کرد و از فرمانداران خواست اجرای این برنامهها را با جدیت دنبال کنند.
آمادگی برای برگزاری انتخابات
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع انتخابات گفت: استان از آمادگی کامل برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و باشکوه برخوردار است و این آمادگی تا زمان ابلاغ برنامههای نهایی از سوی مراجع ذیربط حفظ خواهد شد.
رحمانی در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی میان مدیران و دستگاههای اجرایی اضافه کرد: خدمت صادقانه به مردم، پیگیری مستمر برنامههای توسعهای و تقویت سرمایهگذاری، مسیر پیشرفت کهگیلویه و بویراحمد را شتاب خواهد بخشید.
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