بازی بهنوش بختیاری در یک فیلم کوتاه اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلمبرداری فیلم کوتاه «رقصِ سپید» به نویسندگی و کارگردانی مریم پدمه و تهیهکنندگی ابوالفضل کوچکیان به تازگی به پایان رسیده است و این فیلم هماکنون در مراحل فنی قرار دارد.
این فیلم روایتگر دنیای کودکانه پسربچهای ۶ ساله است که عشق به مادر و رؤیای پزشک شدن را در مسیری سرشار از احساس، امید و خاطره دنبال میکند.
در «رقصِ سپید»، بهنوش بختیاری در نقش یک مادر مقابل دوربین رفته است. ارمیا مالامیری و مهدی پرویزی دیگر بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
عوامل «رقصِ سپید» عبارتند از نویسنده و کارگردان: مریم پدمه، تهیهکننده: ابوالفضل کوچکیان، سرمایهگذار: زینت شعبانی، مدیر فیلمبرداری: فرزام گلسفیدی، صدابردار: حسین پوررحیمی، طراح صحنه و لباس: نیره آشتیانی، طراح گریم: شبنم منصوری، تدوین: حسین جورقاسمی، مدیر تولید: مرتضی زمانی، دستیار اول کارگردان: سید احمد حسینی، مدیر برنامهریزی: مرجان حیدرزاده، منشی صحنه: مائده رفیعی، دستیار دوم کارگردان: امیرمهدی پدمه، عکاس: علی رزاق کریمی، مدیر تدارکات: اکرم بالوایه و مشاور رسانهای: امین اعتمادیمجد.
نظر شما