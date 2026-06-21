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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

بازی بهنوش بختیاری در یک فیلم کوتاه اجتماعی

بازی بهنوش بختیاری در یک فیلم کوتاه اجتماعی

فیلم کوتاه «رقصِ سپید» با پایان مراحل فیلمبرداری، هم‌اکنون وارد مراحل فنی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلمبرداری فیلم کوتاه «رقصِ سپید» به نویسندگی و کارگردانی مریم پدمه و تهیه‌کنندگی ابوالفضل کوچکیان به تازگی به پایان رسیده است و این فیلم هم‌اکنون در مراحل فنی قرار دارد.

این فیلم روایتگر دنیای کودکانه پسربچه‌ای ۶ ساله است که عشق به مادر و رؤیای پزشک شدن را در مسیری سرشار از احساس، امید و خاطره دنبال می‌کند.

در «رقصِ سپید»، بهنوش بختیاری در نقش یک مادر مقابل دوربین رفته است. ارمیا مالامیری و مهدی پرویزی دیگر بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

عوامل «رقصِ سپید» عبارتند از نویسنده و کارگردان: مریم پدمه، تهیه‌کننده: ابوالفضل کوچکیان، سرمایه‌گذار: زینت شعبانی، مدیر فیلمبرداری: فرزام گل‌سفیدی، صدابردار: حسین پوررحیمی، طراح صحنه و لباس: نیره آشتیانی، طراح گریم: شبنم منصوری، تدوین: حسین جورقاسمی، مدیر تولید: مرتضی زمانی، دستیار اول کارگردان: سید احمد حسینی، مدیر برنامه‌ریزی: مرجان حیدرزاده، منشی صحنه: مائده رفیعی، دستیار دوم کارگردان: امیرمهدی پدمه، عکاس: علی رزاق کریمی، مدیر تدارکات: اکرم بالوایه و مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد.

کد مطلب 6866620
ندا زنگینه

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