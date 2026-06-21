به گزارش خبرنگار مهر، وهاب رحیمی صبح امروز یکشنبه در جریان بازدید از مزارع شهرستان پلدختر، بر آمادگی واحدهای تخصصی زیرمجموعه برای کشت محصولات زراعی تابستان امسال و ارائه خدمات مطلوب به کشاورزان تأکید کرد.

وی گفت: باهدف ارزیابی دقیق فرایندهای خرید محصول گندم و اطمینان از اجرای صحیح پروتکل‌های نظارتی در مراکز خرید، از مراکز خرید گندم این شهرستان بازدید به عمل آمد تا روند تحویل دسترنج کشاورزان بادقت کامل انجام شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: در جریان این حضور میدانی، تیم اعزامی به طور مستقیم بر نحوه افت‌زنی و سنجش کیفیت محموله‌های گندم نظارت کردند تا از رعایت دقیق استانداردهای لازم اطمینان حاصل شود.

رحیمی با تأکید بر لزوم رعایت توصیه‌های فنی در مراکز خرید گندم، از آمادگی برای مبارزه با آفات کشت‌های تابستانه در مزارع خبر داد.