گونه نادر سوسن چلچراغ نمین در خطر انقراض

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سفیدی در جریان پایش میدانی رویشگاه سوسن چلچراغ با همراهی تیم تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس و همکاری سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در منطقه، مقدمات تشکیل جمعیت پشتیبان برای این گونه ارزشمند گیاهی فراهم می‌شود.

وی افزود: وسعت منطقه رویشی سوسن چلچراغ در استان اردبیل ۸۳ هکتار است که در بخشی از این محدوده، رویشگاه این گونه نادر و در معرض خطر انقراض قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با تأکید بر اهمیت حفاظت از ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی منطقه گفت: اقدامات لازم برای حفاظت این گونه اثر طبیعی ملی و همچنین ایجاد جمعیت پشتیبان سوسن چلچراغ در حال انجام است.

سفیدی بیان کرد: ایجاد جمعیت پشتیبان نقش مهمی در حفظ و احیای این گونه ارزشمند، افزایش پایداری جمعیت‌های طبیعی و کاهش خطر انقراض آن خواهد داشت.