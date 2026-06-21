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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

گونه نادر سوسن چلچراغ نمین در خطر انقراض

گونه نادر سوسن چلچراغ نمین در خطر انقراض

اردبیل- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: بخشی از وسعت ۸۳ هکتاری گونه نادر سوسن چلچراغ نمین در خطر انقراض قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سفیدی در جریان پایش میدانی رویشگاه سوسن چلچراغ با همراهی تیم تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس و همکاری سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در منطقه، مقدمات تشکیل جمعیت پشتیبان برای این گونه ارزشمند گیاهی فراهم می‌شود.

وی افزود: وسعت منطقه رویشی سوسن چلچراغ در استان اردبیل ۸۳ هکتار است که در بخشی از این محدوده، رویشگاه این گونه نادر و در معرض خطر انقراض قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با تأکید بر اهمیت حفاظت از ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی منطقه گفت: اقدامات لازم برای حفاظت این گونه اثر طبیعی ملی و همچنین ایجاد جمعیت پشتیبان سوسن چلچراغ در حال انجام است.

سفیدی بیان کرد: ایجاد جمعیت پشتیبان نقش مهمی در حفظ و احیای این گونه ارزشمند، افزایش پایداری جمعیت‌های طبیعی و کاهش خطر انقراض آن خواهد داشت.

کد مطلب 6866639

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