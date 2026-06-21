حجت‌الاسلام مهدی اخوان صباغ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری باشکوه آیین یوم العباس در روز هفتم محرم اظهار کرد: این مراسم که هر ساله با حضور گسترده عزاداران حسینی در منطقه عین دو اهواز برگزار می‌شود، به یاد حماسه‌آفرینی علمدار کربلا، حضرت ابوالفضل العباس (ع)، جایگاه ویژه‌ای در میان مردم عرب استان دارد و امسال نیز با هماهنگی هیئات مذهبی و نهادهای فرهنگی، میزبان جمعیت قابل‌توجهی از عاشقان اهل‌بیت (ع) بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان با تأکید بر ماهیت مردمی این آیین افزود: مشارکت گسترده مردم مهم‌ترین عامل تداوم این مراسم است؛ از این رو حفظ ماهیت مردمی آن یک ضرورت به شمار می‌رود.

اخوان صباغ با اشاره به همزمانی برگزاری این مراسم در سایر شهرهای استان بیان کرد: آیین یوم العباس در کنار اهواز، در شهرهای هفتگل، سوسنگرد و دشت آزادگان (روستای شاکریه) نیز با حضور پرشور عزاداران برگزار شد و مردم این مناطق با برپایی دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی، ارادت خود را به حضرت ابوالفضل العباس (ع) به نمایش گذاشتند.

وی در پایان با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با معاونت فرهنگی شهرداری اهواز و موکب‌داران منطقه، خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود زیرساخت‌های لازم برای میزبانی شایسته از عزاداران در تمامی نقاط استان فراهم شود تا این آیین باشکوه‌تر از گذشته برگزار گردد.