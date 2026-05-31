حجت‌الاسلام مهدی اخوان صباغ در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت عید سعید غدیر خم اظهار کرد: عید غدیر، عید اکمال دین و اتمام نعمت است و امسال در میانه شرایط حساس کنونی و پس از انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی، این عید حال و هوایی دیگر دارد.

وی افزود: این عید بزرگ امسال به عید بیعت با امام مجتبی خامنه‌ای تبدیل شده است و مردم ولایت‌مدار خوزستان با حضور پرشور خود در جشن‌ها و برنامه‌های غدیری، بار دیگر با ولایت و امامت خود تجدید بیعت خواهند کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به اینکه دشمن پس از شهادت رهبر کبیر انقلاب تصور می‌کرد جامعه دچار تفرقه و سرگردانی خواهد شد، تصریح کرد: ملت آگاه و بصیر ایران با حضور در صحنه‌های مختلف و به ویژه با برگزاری باشکوه آیین‌های غدیر و برافراشتن پرچم ولایت، ثابت کردند که ولایت‌مداری در تار و پودشان تنیده شده است.

حجت‌الاسلام اخوان صباغ در بخش دیگری از سخنان خود به اقدام ارزشمند عتبه علوی در استان اشاره کرد و گفت: امسال با مشارکت و همکاری آستان مقدس علوی، شاهد نصب ابرپرچم علوی در شهر اهواز خواهیم بود که به برکت نام و یاد مولی‌الموحدین حضرت علی (ع) در قلب خوزستان به اهتزاز در می‌آید.

وی ادامه داد: این پرچم عظیم که نمادی از وحدت جهان اسلام و اتحاد شیعه و سنی تحت لوای ولایت است، در مراسم‌های اصلی غدیر در اهواز برپا خواهد شد و جلوه‌ای باشکوه به این آیین می‌بخشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به هماهنگی دستگاه‌های فرهنگی و همراهی هیئات مذهبی برای برگزاری جشن‌های غدیر افزود: خوشبختانه برنامه‌های گسترده‌ای پیش‌بینی شده است که طرح اطعام علوی و برگزاری مهمانی‌های کیلومتری در سراسر استان از جمله این برنامه‌هاست که با هدف ترویج فرهنگ ولایت و همدلی و همبستگی میان مردم برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام اخوان صباغ بیان کرد: امسال طرح اطعام علوی در تمامی شهرستان‌های استان و با مشارکت مساجد، هیئات مذهبی و پایگاه‌های مقاومت بسیج برگزار خواهد شد. همچنین مهمانی‌های کیلومتری غدیر در شهرهای مختلف خوزستان از جمله اهواز، آبادان، خرمشهر، دزفول و اندیمشک، با حضور گسترده مردم برپا می‌شود.

وی در پایان با دعوت از عموم مردم برای حضور پرشور در جشن‌های غدیر بیان کرد: امیدواریم با حضور حماسی خود در این جشن‌ها و با تماشای پرچم متبرک علوی در آسمان شهرمان، یک بار دیگر به جهانیان نشان دهیم که ملت ایران تا پای جان بر سر عهد و بیعت خود با ولایت ایستاده است.