حجتالاسلام مهدی اخوان صباغ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مراسم با هدف تجدید میثاق با آرمانهای آن رهبر فقید و گرامیداشت یاد و خاطره ایشان، همزمان با سراسر کشور در نقاط مختلف خوزستان برگزار خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به جایگاه والای رهبر شهید و تأثیرگذاری عمیق ایشان بر جامعه بر لزوم برگزاری باشکوه این آیین تأکید کرد.
وی گفت: این مراسم صرفاً یک رویداد یادبود نیست بلکه فرصتی برای بازخوانی راه و سیره آن شهید بزرگوار و تداوم بخشیدن به مسیر انقلاب اسلامی است.
وی افزود: برنامههای این بزرگداشت در تمامی شهرستانهای استان خوزستان پیشبینی شده است. مساجد، حسینیهها، بقاع متبرکه و گلزارهای شهدا در روز موعود، میزبان مردم خوزستان برای برگزاری این آیین معنوی خواهند بود. هدف از برگزاری این مراسمها، تبیین ابعاد شخصیتی و اندیشههای رهبر شهید برای نسل جوان است.
حجتالاسلام اخوان صباغ با دعوت از عموم مردم برای حضور پرشور در این آیین بیان کرد: این گردهماییها، تجدید بیعتی دوباره با رهبر معظم انقلاب و تأکیدی بر ادامه راه پرافتخار شهید عزیز است.
وی ابراز امیدواری کرد که این حضور گسترده، بار دیگر وحدت و انسجام ملی را به نمایش بگذارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان در پایان بر هماهنگی تمامی نهادهای فرهنگی، مذهبی و اجرایی استان برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم تأکید کرد.
وی گفت: با استفاده از ظرفیتهای مردمی و هیئات مذهبی، تلاش خواهد شد تا آیین بزرگداشت چهلم رهبر شهید در خوزستان به گونهای شایسته و در خور شأن ایشان برگزار شود.
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