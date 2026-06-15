برپایی عزاداری سیدالشهدا(ع) در بیش از ۵ هزار نقطه خوزستان

خبرگزاری مهر، گروه استانها - محراب علوی: محرم امسال اما حال و هوایی متفاوت دارد؛ شور مردمی که در ماههای اخیر در صحنههای مختلف حضور پررنگی داشتهاند، اکنون در مجالس عزای حسینی متجلی میشود. از شهرهای بزرگ تا روستاها و مناطق عشایری، هیئتهای مذهبی آمادهاند تا در کنار مساجد و تکایا، بار دیگر آیینهای دیرینه عزاداری را برپا کنند و خوزستان را به صحنهای گسترده از مجالس حسینی تبدیل کنند.
حجتالاسلام احسان فردآقایی معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با نزدیک شدن به ایام ماه محرمالحرام، عزاداران ایران اسلامی همچون سالهای گذشته در هیئت ها، مساجد و تکایا به اقامه عزای حضرت سیدالشهدا (ع) خواهند پرداخت.
وی با اشاره به گستردگی این مراسم در سطح استان خوزستان افزود: امسال طبق برآوردها بیش از پنج هزار نقطه برگزاری مراسم عزای سید و سالار شهیدان (ع) در استان فعال خواهد بود که شامل مساجد، هیئتهای مذهبی و تکایا است. همچنین به واسطه حضور پرشور مردم در میادین و تجمعات محوری محلات در ماههای اخیر، این نقاط نیز به جمع بسترهای برگزاری مراسم افزوده شدهاند.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان ادامه داد: این مراسم در تمامی نقاط استان از مناطق شهری گرفته تا روستاها و مناطق عشایری برگزار میشود و هیئتهای مذهبی در کنار مساجد، نقش محوری در برپایی مجالس عزاداری خواهند داشت.
وی با اشاره به تفاوت محرم امسال نسبت به سالهای گذشته گفت: حوادث ماههای اخیر و فقدان رهبر شهید، حال و هوای خاصی به مراسم امسال بخشیده و مردم با شور بیشتری در مجالس حسینی حضور خواهند یافت.
هیئت روضهالعباس(ع) دزفول
یکی از مجالس شاخص عزاداری در شمال خوزستان، هیئت روضهالعباس(ع) دزفول است که دهه نخست محرم را در مسجد شهید مسعود توتونچی برگزار میکند. در این مراسم آیتالله شیخ نجمالدین طبسی، حجتالاسلام سیدمحمد رضوی و حجتالاسلام شیخ علی صائبنژاد به سخنرانی میپردازند و مداحان اهلبیت(ع) نیز مرثیهسرایی خواهند کرد. این برنامه هر شب پس از نماز عشاء با حضور عزاداران برگزار میشود.
حسینیه آیتالله کعبی در اهواز
در اهواز نیز مرکز علمی فرهنگی امام حسین(ع) میزبان مجالس عزاداری حسینیه آیتالله کعبی است. این مراسم به مدت ۱۰ شب در منطقه لشکرآباد برگزار میشود و حجتالاسلام شیخ سعید شحیطات به زبان فارسی و حجتالاسلام شیخ عبدالمجید فرحانی به زبان عربی برای عزاداران سخنرانی میکنند.
هیئت گلزار شهیدآباد
در حسینیه گلزار مطهر شهیدآباد دزفول نیز مراسم دهه اول محرم با سخنرانی شیخ محمد پورفیاض و شیخ امین حسینوند و مرثیهسرایی کربلایی محمدجواد کوپایی برگزار میشود. این مراسم هر شب ساعت ۲۱:۳۰ آغاز خواهد شد.
هیئت محبان امالبنین(س) شادگان
در شهرستان شادگان، هیئت محبان امالبنین(س) از دیگر مجالس پرشور محرم است که در حسینیه امالبنین(س) واقع در خیابان باهنر غربی برگزار میشود. حجتالاسلام محمدی سخنران این مراسم است و حاج حمید رخیصی، کربلایی امیر گاموری و کربلایی حسین طیوری مرثیهسرایی خواهند کرد.
هیئت فدائیان حسین(ع) اهواز
هیئت فدائیان حسین(ع) اهواز نیز از دیگر مجالس پرجمعیت محرم در مرکز استان است که در میدان انتهای فاز یک پاداد برگزار میشود. در این مراسم هر شب از ساعت ۲۲، حجتالاسلام شفیعی، نیلیچی و لاری زاده سخنرانی خواهند کرد و کربلایی محمود خزلی و احسان صباحی مرثیهسرایی میکنند.
مسجد جوادالائمه(ع) اهواز
مسجد جوادالائمه(ع) در منطقه پادادشهر نیز از دیگر پایگاههای اصلی عزاداری است که برنامههای آن بلافاصله پس از نماز مغرب و عشاء آغاز میشود. در این مراسم چندین سخنران و مداح از جمله حجتالاسلام حاجتی، حجتالاسلام اریکه و کربلایی امیر فلاحی حضور دارند.
هیئت مکتبالزهرا(س) اهواز
هیئت مکتبالزهرا(س) اهواز نیز مراسم خود را در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی اهواز برگزار میکند. در این مجلس هر شب دهه اول محرم از ساعت ۲۲ حجتالاسلام توانانیا و حجتالاسلام جامعی سخنرانی کرده و کربلایی مصطفی مروانی به مرثیهسرایی میپردازد
هیئت حسینیه ابوالفضل العباس(ع) شادگان
در شهرستان شادگان نیز مراسم عزاداری دهه نخست محرم در حسینیه ابوالفضل العباس(ع) واقع در کوی سعدی برگزار میشود. در این مجلس، عیسی مقدمیزاد به عنوان سخنران و مداح اهلبیت(ع) حضور دارد. مقدمیزاد از نمایندگان ادوار مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در دورههای چهارم، پنجم و ششم بوده است.
اجتماع مردمی عزاداران در اندیمشک
در شهرستان اندیمشک نیز اجتماع مردمی عزاداران حسینی با عنوان «در خیمه حسینیم» به همت ستاد مردمی برگزاری اجتماعات بیعت با علمدار سوم انقلاب برگزار میشود. این مراسم از دوشنبه ۲۵ خردادماه به مدت ۱۰ شب، رأس ساعت ۲۲:۳۰ در میدان امام خمینی(ره) اندیمشک برپا خواهد شد و عزاداران به نیابت از رهبر شهید امت در این آیین سوگواری حضور مییابند.
هیئتهای محوری گتوند
در شهرستان گتوند نیز چند هیئت مذهبی برنامههای عزاداری دهه نخست محرم را برگزار میکنند. هیئت رزمندگان اسلام در مصلای امام خمینی(ره) هر شب از ساعت ۲۲:۳۰ میزبان عزاداران است. همچنین هیئت فاطمیون در حسینیه پیامبر اعظم(ص) از پنجشنبه ۲۸ خردادماه مراسم خود را از ساعت ۲۲:۳۰ آغاز میکند. هیئت زوّارالزهرا نیز در بلوار مرحوم عطایینژاد، مدرسه ولیعصر(عج) از همین ساعت پذیرای عزاداران حسینی خواهد بود.
جلسه روضه زینبیه اهواز
جلسه روضه زینبیه اهواز نیز همزمان با دهه نخست محرمالحرام برگزار میشود. در این مراسم، شیخ سعید شحیطاط به ایراد سخن خواهد پرداخت و عزاداران حسینی هر شب از دوشنبه ۲۵ خردادماه، از ساعت ۲۳:۳۰ در یادمان شهید علی هاشمی واقع در گلزار شهدای اهواز گردهم میآیند.
به گزارش خبرنگار مهر، با فعال شدن هزاران مجلس عزاداری در شهرها، روستاها و مناطق عشایری، خوزستان در دهه نخست محرم به یکی از کانونهای بزرگ برگزاری آیینهای سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع) در کشور تبدیل میشود؛ آیینهایی که با حضور گسترده مردم، جلوهای از پیوند عمیق فرهنگ عاشورا با زندگی اجتماعی مردم این استان را به نمایش میگذارد.
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