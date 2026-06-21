فیبر نوری و ۳ روایت آماری؛ رشد مبهم اتصال در ۳ ماه اخیر!

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمارهای رسمی منتشرشده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد این پروژه در دو دولت سیزدهم و چهاردهم روند متفاوتی را از نظر «پوشش» و «اتصال» تجربه کرده است.

براساس اطلاعات منتشر شده در فصلنامه آماری سازمان تنظیم مقررات، در پایان شهریور ۱۴۰۳ یعنی در انتهای فعالیت دولت سیزدهم، میزان پوشش فیبرنوری ۸ میلیون و ۶۹ هزار و ۵۶۵ خانوار بود که از این میزان ۴۱۵ هزار و ۳۱۶ خانوار، معادل حدود ۵ درصد آنها به اینترنت متصل شده بودند.

از طرفی میزان پوشش فیبرنوری در پایان سال ۱۴۰۴، یعنی بعد از گذشت یک سال و هفت ماه از شروع کار دولت چهاردهم به ۹ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۸۶۵ خانوار و تعداد اتصال به یک میلیون و ۹ هزار و ۴۹۴ خانوار، معادل حدود ۱۱ درصد آن رسید.

به عبارتی وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم موفق شده، کمی بیش از یک میلیون و صد هزار خانوار بر پوشش فیبرنوری بیفزاید که نشان از رشد ۱۵ درصدی پروژه دارد. از نظر اتصال نیز ۵۹۴ هزار و ۱۷۸ خانوار بر تعداد اتصال های فیبرنوری در این مدت افزوده شده که ۱۴۳ درصد افزایش داشته است.

در همین حال سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات ماه گذشته آخرین آمار پوشش و اتصال فیبر نوری را اعلام کرد و گفت که پوشش فیبر نوری از مرز ۱۰ میلیون خانوار عبور کرده و تعداد مشترکان متصل نیز به بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسیده است.

وی همچنین گفته است: «ما در دولت چهاردهم شاهد رشد بیش از ۴ برابری اتصال در حوزه فیبر نوری هستیم.»

با مرور و مقایسه آمار اعلامی وزیر ارتباطات و آمار سازمان تنظیم مقررات در پایان سال ۱۴۰۴ شاهد رشد قابل توجهی در سه ماه اخیر هستیم. رشدی که وقتی همزمانی آن با رویدادهای بحرانی کشور را در این ماهها بررسی کنیم عجیب تر به نظر می رسد آنهم وقتی روند رشد اتصال‌ها در بازه زمانی حدود یک سال و نیم قبل از آن، کمتر از این میزان بوده است.

از همین رو به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات برای رفع ابهامات موجود، نیازمند ارائه جزئیات بیشتری درباره نحوه تحقق این افزایش طی سه ماه اخیر، توزیع جغرافیایی اتصال‌ها و آمارهای به‌روز پروژه باشد تا امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد فراهم شود.

موضوع دیگر به اهداف برنامه هفتم توسعه بازمی‌گردد. مسئولان سازمان تنظیم مقررات در ماه‌های اخیر تأکید کرده‌اند که در برنامه هفتم، تمرکز اصلی بر افزایش «اتصال» و نه صرفاً «پوشش» است. بر اساس اهداف اعلامی، کشور باید تا پایان برنامه به حدود ۲۰ میلیون اتصال فیبر نوری دست یابد.

با فرض تحقق عدد یک میلیون و ۶۰۰ هزار اتصال اعلام‌شده از سوی وزیر ارتباطات، هنوز فاصله قابل توجهی تا هدف ۲۰ میلیونی برنامه وجود دارد و تنها کمتر از ۱۰ درصد این هدف محقق شده است. به همین دلیل، علاوه بر توسعه پوشش، سرعت افزایش اتصال‌های واقعی در سال‌های پیش رو نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان موفقیت این پروژه خواهد داشت.