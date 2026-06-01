به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات؛ در نشست سراسری مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شعار «تاب‌آوری، بازآرایی و هم‌افزایی برنامه‌ها و فعالیت‌ها» با اشاره به تحولات پرشتاب فناوری و تجربه‌های ماه‌های اخیر کشور، بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های حکمرانی دیجیتال و تقویت همکاری میان تمامی بازیگران این حوزه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال به شریان‌های حیاتی جامعه، اقتصاد و حکمرانی تبدیل شده‌اند، گفت: تجربه جنگ اخیر نشان داد شبکه ارتباطی کشور در برابر فشارهای مختلف از جمله حملات سایبری، اختلال در مسیرهای ارتباطی و افزایش تقاضا برای خدمات دیجیتال از پایداری قابل قبولی برخوردار است؛ دستاوردی که حاصل سال‌ها تلاش متخصصان و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

تاب‌آوری؛ مهم‌ترین شاخص بلوغ زیرساخت‌های ملی

چیت‌ساز با تأکید بر اینکه تاب‌آوری یک وضعیت ثابت نیست، اظهار کرد: در شرایطی که تهدیدهای سایبری، ریسک‌های ژئوپلیتیکی، اختلالات زنجیره تأمین و بحران‌های انرژی به بخشی از واقعیت جهان تبدیل شده‌اند، ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال باید به‌صورت مستمر دنبال شود.

وی افزود: تجربه‌های اخیر نشان داد حفظ پایداری خدمات ارتباطی و دیجیتال، نقشی اساسی در استمرار فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و خدمات عمومی کشور دارد.

بازآرایی حکمرانی دیجیتال متناسب با تحولات فناوری

معاون سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات با اشاره به ضرورت بازآرایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: ظهور فناوری‌هایی همچون هوش مصنوعی، رایانش ابری، داده‌های عظیم، شبکه‌های هوشمند، اقتصاد پلتفرمی و سامانه‌های ارتباطی نوین، قواعد توسعه را دگرگون کرده است و نمی‌توان با الگوهای گذشته به استقبال آینده رفت.

وی تصریح کرد: بازآرایی به معنای بازنگری در فرآیندهای تصمیم‌گیری، بازطراحی معماری شبکه‌های ملی، توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، تقویت ظرفیت‌های استانی و بازتعریف نقش دستگاه‌های تابعه در تحقق اهداف ملی است.

چیت‌ساز همچنین نقش استان‌ها را در توسعه دیجیتال کشور مهم ارزیابی کرد و افزود: توسعه متوازن زمانی محقق می‌شود که استان‌ها به بازیگران فعال حل مسئله تبدیل شوند و بر اساس ظرفیت‌های محلی برای رفع چالش‌ها و توسعه خدمات دیجیتال اقدام کنند.

هم‌افزایی؛ شرط تحقق تحول دیجیتال

وی با بیان اینکه تحقق اهداف کلان حوزه فناوری اطلاعات بدون همکاری همه بخش‌ها امکان‌پذیر نیست، تأکید کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال، دولت هوشمند و هوش مصنوعی نیازمند همکاری نزدیک میان ستاد وزارتخانه، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، اپراتورها، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای حاکمیتی است.

معاون سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات افزود: هم‌افزایی میان تمامی بازیگران زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهم‌ترین پیش‌شرط دستیابی به اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه اقتصاد دیجیتال است.

پنج اولویت راهبردی وزارت ارتباطات

چیت‌ساز در ادامه، توسعه شبکه ملی اطلاعات، توسعه اقتصاد دیجیتال، ایجاد اپراتور هوش مصنوعی، توسعه مخابرات فضایی و توسعه دولت هوشمند را پنج اولویت راهبردی وزارت ارتباطات در دوره پیش‌رو عنوان کرد.

وی درباره توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت: این شبکه زیربنای استقلال دیجیتال کشور محسوب می‌شود و برنامه اتصال ۹ میلیون خانوار و کسب‌وکار به شبکه فیبر نوری، توسعه شبکه IP کشور، گسترش مراکز داده و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی در همین چارچوب دنبال می‌شود.

معاون سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات با اشاره به ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: با وجود خسارت‌های واردشده به برخی کسب‌وکارهای دیجیتال در جریان جنگ اخیر، این حوزه همچنان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: توسعه ابزارهای مالی هوشمند، حمایت از کسب‌وکارهای نوآور، توسعه خدمات پستی و لجستیک هوشمند، اجرای پروژه GNAF و تقویت شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات از جمله برنامه‌های این حوزه است.

هوش مصنوعی و فناوری فضایی در خدمت آینده ایران

چیت‌ساز ایجاد اپراتور هوش مصنوعی را یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های وزارت ارتباطات دانست و گفت: کشورهایی که زیرساخت‌های هوش مصنوعی را توسعه دهند، نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد آینده جهان خواهند داشت.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های پردازشی، تربیت نیروی انسانی متخصص و گسترش کاربردهای هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف اقتصادی و خدماتی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت ارتباطات در این حوزه است.

معاون سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات همچنین با اشاره به اهمیت فناوری‌های فضایی اظهار کرد: ارتباطات فضایی به یکی از ارکان اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل شده و توسعه ماهواره‌ها، خدمات ارزش افزوده فضایی، زیرساخت‌های پرتاب و توانمندی‌های بومی فضایی می‌تواند نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری ملی و توسعه خدمات ارتباطی ایفا کند.

دولت هوشمند؛ هدف نهایی تحول دیجیتال

وی توسعه دولت هوشمند را یکی از مهم‌ترین اهداف وزارت ارتباطات عنوان کرد و گفت: توسعه ابر دولت، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، حکمرانی داده و ارائه خدمات هوشمند به مردم، زمینه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، افزایش بهره‌وری و شفافیت در نظام حکمرانی را فراهم خواهد کرد.

چیت‌ساز در پایان تأکید کرد: مأموریت وزارت ارتباطات، ایجاد زیرساخت‌های ایران آینده است؛ آینده‌ای که در آن ارتباطات پایدار، اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و خدمات هوشمند در خدمت توسعه ملی و افزایش رفاه مردم قرار خواهند گرفت.