راه اندازی پویشهای علمی برای بازسازی و تقویت اعتماد عمومی در دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین امید روز یکشنبه در مراسم سالروز شهادت استاد شهید مصطفی چمران که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید، اظهار داشت: شهید چمران با تعهد به اسلام، جان خود را فدا و خود را در هر دو جهان بیمه کرد.
وی افزود: خواسته امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب این است که خروجی دانشگاههای جمهوری اسلامی، چمرانها باشند. شهید چمران نمونه کامل یک استاد تراز انقلاب اسلامی بود و آموزههایی از تولیدمداری، بصیرت، توانمندی علمی، اخلاقمحوری و مجاهدت خالصانه را در خود جمع کرده بود.
امید ادامه داد: واقعیت این است که شهید چمران همه ویژگیهای یک شخصیت علمی در تراز دانشگاه اسلامی مورد نظر رهبر معظم انقلاب را داشت؛ چه زمانی که در آمریکا به عنوان یک شخصیت برجسته، توانمند و تأثیرگذار علمی فعالیت میکرد و چه هنگامی که در کنار شهید امام موسی صدر در میدان جهاد حضور داشت. او انسانی اخلاقمدار، عالم، عملگرا و جهادگر فیسبیلالله بود.
رئیس دانشگاه تهران با طرح این پرسش که آیا دانشگاههای کشور توانستهاند چمرانها را تربیت کنند، گفت: در سالهای گذشته استادانی همچون مجید شهریاری، مسعود علیمحمدی و دیگر شهدای هستهای را در دانشگاههای کشور داشتهایم که در همین مراکز علمی رشد کردند و ویژگیهای شهید چمران را در خود داشتند؛ افرادی که مردان ایمان، عمل و دانش بودند.
وی با بیان اینکه تکلیف دانشگاهها پس از جنگ با قبل از جنگ تفاوتی ماهوی دارد، اظهار داشت: در جنگ، توانمندیها و ضعفهای خود را شناختیم و اکنون زمان آن رسیده است که با تلاش مضاعف، برای حفظ دستاوردها، تقویت توانمندیها و رفع نواقص اقدام کنیم.
امید جهاد علمی و مرجعیتسازی را از مهمترین وظایف دانشگاهها برشمرد و گفت: این همان مطالبهای است که رهبر معظم انقلاب از دانشگاهها دارند و تحقق آن، وظیفه همه دانشگاهیان بهویژه استادان بسیجی است.
وی جهاد تبیین و روشنگری را از دیگر مأموریتهای دانشگاهیان عنوان کرد و افزود: ما با جریانی استکباری روبهرو هستیم که از ظرفیت گسترده رسانهای برخوردار است و معمولاً در جنگ روایتها دست برتر را داشته است، اما در این جنگ، روایتگری جوانان ایرانی توانست بخشی از روایتهای کاذب آنان را خنثی کند.
رئیس دانشگاه تهران تأکید کرد: تداوم این مسیر، وظیفه همه دانشگاهیان است و تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب اسلامی، با حضور و نقشآفرینی استادان و دانشجویان بسیجی در دانشگاهها امکانپذیر خواهد بود.
وی در پایان، کمک به دولت برای بازسازی کشور را از دیگر وظایف دانشگاهها در دوران پساجنگ دانست و گفت: راهاندازی پویشهای علمی و اجتماعی برای بازسازی و تقویت اعتماد عمومی که در دوران جنگ شکل گرفت، باید در دستور کار دانشگاهها قرار گیرد.
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