به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام عزاداری دهه اول محرم، سوگواره «أحلی من العسل» با حضور پرشور دانشآموزان پسر در دبیرستان صدیقه کبری (س) خرمآباد برگزار شد.
این مراسم که باهدف گرامیداشت یاد و نام حضرت قاسمبنالحسن (ع) تدارکدیدهشده بود، بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان تأکید داشت.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزشوپرورش لرستان در این مراسم با اشاره به اهمیت راهبردی این سوگواره اظهار کرد: «سوگواره «أحلی من العسل» یکی از برنامههای محوری وزارت آموزشوپرورش است که باهدف الگوسازی از شخصیت نوجوان شهید کربلا در سراسر کشور اجرا میشود.»
حجتالله مؤمنی با تأکید بر اینکه هیچ عاملی نباید مسیر تعالیِ تربیتی دانشآموزان را متوقف کند، افزود: علیرغم شرایط خاص حاکم بر کشور، با عزم جدی و همافزایی دستگاههای مختلف فرهنگی، این برنامه تربیتی در ۲۴ شهرستان و منطقه آموزشی استان لرستان باشکوه هرچهتمامتر برگزار شد تا یاد و نام نوجوان شهید دشت کربلا در اذهان دانشآموزان نهادینه شود.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزشوپرورش لرستان، با تقدیر از تمامی دستاندرکاران این سوگواره گفت: برگزاری این مراسم مرهون تلاشهای همکاران ما در آموزشوپرورش و همکاری نهادهایی همچون صداوسیمای مرکز استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر و دفتر نمایندگی ولیفقیه در استان و امامجمعه محترم خرمآباد است که با حمایتهای خود، مانع از کمرنگشدن این مراسمهای اثرگذار شدند.
این مراسم با تجلیل از صبر و استقامت خانواده شهدای دانشآموز به همت اداره شاهد و امور ایثارگران آموزشوپرورش لرستان و مرثیهسرایی و عزاداری دانشآموزان در سوگ شهادت حضرت قاسمبنالحسن (ع) و شهدای کربلا به پایان رسید.
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