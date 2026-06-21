خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- راضیه سالاری: سی‌ویکم خردادماه که به نام شهید سرافراز دکتر مصطفی چمران و «روز بسیج اساتید» مزین شده است، امسال در شرایطی فرا رسیده که منطقه و جهان اسلام در یکی از حساس‌ترین پیچ‌های تاریخی خود قرار دارد. پس از تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونیستی در «جنگ رمضان»، تقابل جبهه حق و باطل به اوج خود رسیده و ایران اسلامی در برابر مثلث شوم آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدانشان، درگیر یک نبرد همه‌جانبه، به‌ویژه در حوزه رسانه و روان است.

اساتید به عنوان یکی از گروه‌های فعال و تأثیرگذار در محیط‌های دانشگاهی، همواره نقش مؤثری در تبیین و پیش‌برد ارزش‌های انقلاب اسلامی داشته اند. این نهاد در رویدادها و اتفاقات اخیر جامعه نیز با حضور فعال در فضای علمی، تلاش گسترده‌ای برای تقویت دیدگاه‌های حامی نظام و هویت ملی به عمل آورده است.

بسیج اساتید بدون «عشق به خدا و مردم» به هدف نمی‌رسد

آیت‌الله سید علی معصومی، استاد برجسته حوزه علمیه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعلیم و تربیت از جمله اهداف متعالی خداوند متعال برای انسان است، اظهار کرد: امیدواریم که تعلیم و تربیت بتواند در زیر سایه خدمات بسیج اساتید - چه در حوزه و چه در دانشگاه - به ثمر خود برسد، چراکه برای رسیدن به آرزوهای بلند در هر جای دنیا و هر کشوری، ابتدا باید تعلیم و تربیت درست شکل بگیرد.

این استاد برجسته حوزه با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی برای آینده دور، بدون داشتن نیروی انسانی کارآمد ممکن نیست، تصریح کرد: برنامه‌ریزی احتیاج به یک نسل صالح دارد، احتیاج به نسلی عالم دارد و احتیاج به نسلی مجاهد دارد؛ نسلی که در راه خدا و در راه کشور جهاد کند و این مسیر، همان جهاد فی سبیل‌الله است.

آیت‌الله معصومی در ادامه با تبیین رسالت بسیج اساتید، خاطرنشان کرد: وقتی از بسیج اساتید سخن می‌گوییم، یعنی اساتیدی که بتوانند آنچه را که برای خداست، تعلیم بدهند و برای خدا، مردم و جوانان را بسیج کنند تا هم علم بیاموزند و هم در همه شئون زندگی، برای راحتی و رفاه مردم، علم تولید کنند، علم‌آموزی را گسترش دهند و این دستاوردها را در جامعه به ظهور برسانند.

وی با بیان اینکه این مسیر بزرگ، کار هر کسی نیست، تأکید کرد: آدم مخلص و پای‌کار نظام الهی و اسلامی بودن، کار همه‌کس نیست؛ این کار، کار آنهایی است که عشق دارند - هم به خدا، هم به مملکت، هم به مردم، هم به کارشان و هم به هدفشان - و امیدواریم بسیج اساتید بتواند در سطح حوزه و دانشگاه، افراد نخبه را تربیت کند؛ نخبه‌هایی که پای‌کار مردم باشند، پای‌کار انقلاب باشند، ایمان داشته باشند و هدف عالی آنان، رسیدن به همان چیزی باشد که خداوند به آنان ارج می‌دهد.

این استاد حوزه در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره) و شهدای والامقام، اظهار داشت: این امر عظیم می‌تواند سرلوحه‌ای بزرگ برای بسیج اساتید در حوزه و دانشگاه باشد و امیدواریم که همه ما بتوانیم در این قسمت تلاش و کوشش کنیم تا این هدف والا که مد نظر امام شهیدمان، امام کبیر و همه شهدا بود، ان‌شاءالله در این کشور به سامان خود برسد و نظام اسلامی را در مسیر تعالی خود یاری رساند.



نقش پل‌سازی بسیج اساتید میان دانشگاه و حکمرانی

سیما رهگشای، استاد دانشگاه هرمزگان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح ابعاد مختلف فعالیت‌های بسیج اساتید، اظهار کرد: اساتید بسیجی با برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی، به صورت جدی به مقابله با جریان‌های فکری مخالف در محیط‌های آموزشی می‌پردازند. این رویکرد، نه تنها در راستای حفظ خلوت علمی دانشگاه‌ها، بلکه به منظور خنثی‌سازی شبهات و القائات دشمن در میان قشر جوان و دانشجو صورت می‌گیرد.

پل ارتباطی دانشگاه و حاکمیت؛ مدیریت افکار عمومی

این استاد دانشگاه، یکی از کارکردهای کلیدی بسیج اساتید را نقش‌آفرینی به عنوان پلی میان بدنه علمی دانشگاه و تصمیم‌گیران سیاسی برشمرد و خاطرنشان کرد: این گروه با حضور مستمر در مباحثات علمی و تشکیل اندیشکده‌های تخصصی، همواره سعی دارد در مدیریت افکار عمومی و ارائه راهکارهای کارشناسی به حاکمیت، نقش‌آفرینی کند. به باور من، این پل‌سازی، یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که می‌تواند از انحرافات و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در حوزه فرهنگ و سیاست جلوگیری کند.

رهگشا در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ امنیت فکری و فرهنگی جامعه، تصریح کرد: بسیج اساتید در برابر چالش‌های جدید، همچون هجمه‌های رسانه‌ای و جنگ شناختی، به عنوان یک راهنما و هدایت‌گر عمل می‌کند. در واقع، این نهاد با بهره‌گیری از ظرفیت علمی اساتید متعهد، به دنبال ایجاد یک سپر دفاعی در برابر تهاجمات فرهنگی و فکری دشمنان نظام است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش مهم بسیج اساتید در جهت‌دهی به رفتارهای دانشجویی و حتی اساتید در حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از نقش‌های بسیار مهم این نهاد، مدیریت تنش‌های اجتماعی و هدایت خواسته‌های به‌حق دانشجویان در چارچوب قانون و اخلاق دانشگاهی است. تجربه نشان داده که در زمان بروز تنش‌های اجتماعی، حضور فعال و روشنگرانه اساتید بسیجی می‌تواند بسیار کارگشا باشد و از رادیکال‌شدن فضا جلوگیری کند.

رهگشا ادامه داد: اساتید بسیجی در این شرایط با برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، نشست‌های بصیرت‌افزایی و گفت‌وگوهای چهره‌به‌چهره، سعی می‌کنند تا با زبان منطق و استدلال، فضای دانشگاه را به سمت عقلانیت و آرامش سوق دهند و از ایجاد دو قطبی‌های کاذب در محیط علمی جلوگیری کنند.

رسالت نهایی حفظ مرجعیت علمی و هویت‌بخشی به جوانان است

این استاد دانشگاه در پایان، رسالت نهایی بسیج اساتید را در راستای حفظ اصالت و مرجعیت علمی کشور بر پایه آموزه‌های دینی و انقلابی دانست و تأکید کرد: تمام فعالیت‌های این نهاد، از کارگاه‌های آموزشی گرفته تا نشست‌های سیاسی و فرهنگی، در نهایت به یک هدف ختم می‌شود و آن، هویت‌بخشی به قشر جوان و دانشجو و ترویج روحیه خودباوری و امید در میان آنان است.

به گفته وی، بخشی جامعه و هویت‌بخشی به نسل آینده‌ساز کشور، از رسالت‌های خیلی مهم و ارزشمند این قشر فرهیخته و متعهد به شمار می‌رود که با الگوگیری از سیره شهدای والامقامی همچون شهید چمران، مسیر خود را با قدرت ادامه خواهند داد.

استاد افسر ارشد جنگ نرم در سنگر دانشگاه

محمد کمالی، استاد دانشگاه، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات، اظهار داشت: امروز، خاکریز اول دشمن دیگر مرزهای جغرافیایی نیست، بلکه «ذهن، باور و امید» جوانان و دانشجویان ماست. در این کارزار پیچیده که ناتوی فرهنگی و رسانه‌ای غرب با ابزار فریب، شایعه و تصویرسازی‌های دروغین به دنبال ناامید کردن نسل جوان از آینده و آرمان‌های مقاومت است، نقش «استاد بسیجی» بازتعریف می‌شود. استاد بسیجی امروز، تنها یک مدرس دانشگاه نیست، بلکه افسر ارشد جنگ نرم و فرمانده جهاد تبیین در ساحت علم و فرهنگ است.

وی با تأکید بر ضرورت شکستن حصر رسانه‌ای، خاطرنشان کرد: دشمن در جنگ روانی پس از جنگ رمضان، به دنبال القای حس شکست، یأس و انزوا در میان قشر دانشجو است. در این راستا، کلاس درس باید به یک سنگر و پناهگاه مستحکم در برابر تروریسم رسانه‌ای غرب تبدیل شود. استاد بسیجی با سلاح «منطق، آگاهی و تحلیل دقیق سیاسی»، روایت‌های جعلی را رمزگشایی کرده و واقعیت‌های میدان و قدرت بازدارندگی کشور را برای دانشجو تبیین می‌کند.

جهاد تبیین مستدل و امیدآفرینی علمی

این استاد دانشگاه، جهاد تبیین مستدل و شناخت زبان نسل جدید را از دیگر محورهای اثرگذاری اساتید بسیجی برشمرد و تصریح کرد: فرهنگ بسیجی، فرهنگ عقلانیت، شجاعت و تدبیر است. تاثیرگذاری بر نسل جوان امروز با تحکم و شعارزدگی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند «منطق روزآمد» و تسلط به دغدغه‌های دانشجویان است. استاد دانشگاه با ادبیات علمی و دانشگاهی به دانشجو اثبات می‌کند که هزینه تسلیم به‌مراتب بالاتر از هزینه مقاومت است و ایستادگی امروز در برابر صهیونیسم بین‌الملل، تنها راه حفظ استقلال و عزت ملی است .

کمالی در ادامه با اشاره به نقش امیدآفرینی و الگوسازی علمی-جهادی، گفت: فرهنگ بسیج، فرهنگ «ما می‌توانیم» است. در روزگاری که دشمن تلاش می‌کند دانشگاه را به سمپاتی یأس و مهاجرت تبدیل کند، استاد بسیجی با تزریق روحیه خودباوری، گره زدن علم به نیازهای جامعه و ترویج نگاه تمدن‌ساز اسلامی، افق‌های روشن آینده را به دانشجویان نشان می‌دهد.

امتداد حماسه رمضان در دانشگاه

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید چمران، که مظهر علم، ایمان و جهاد بود، تأکید کرد: پیروزی‌های میدانی و حماسه‌های رقم‌خورده در جنگ رمضان، نیازمند پیوست رسانه‌ای و فرهنگی در محیط‌های دانشگاهی است. اساتید بسیجی وظیفه دارند ابعاد معنوی، راهبردی و غرورآفرین این نبرد را به عنوان الگویی از فرهنگ اصیل بسیج به ساحت اندیشه دانشجویان منتقل کنند. دانشگاه در نگاه ما، کارخانه انسان‌سازی و کانون پمپاژ انگیزه به رگ‌های جامعه است و ما با تکیه بر فرمایشات مقام معظم رهبری، جهاد تبیین را فرض عینی و فوری خود دانسته و دانشگاه را به دژ استوارمقاومت فرهنگی، علمی و روانی تبدیل خواهیم کرد.