خون شهدا نقشه آمریکا و صهیونیسم را نقش بر آب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد روحانیمقدم شامگاه چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان سمنان به مناسبت سالروز شهادت شهید مصطفی چمران و روز ملی بسیج اساتید، با گرامیداشت یاد این شهید والامقام، او را الگوی کامل یک استاد تراز انقلاب اسلامی دانست که در عرصههای علمی، انقلابی و اخلاقی، اسوه دانشگاهیان است.
روحانیمقدم با اشاره به اینکه دشمنان پس از شهادت امام (ره) و رهبر شهید، در پی فروپاشی نظام بودند، تأکید کرد: خون شهدا نهتنها این توطئه را خنثی کرد، بلکه بیداری اسلامی در منطقه و جهان را به دنبال داشت.
وی با بیان اینکه بسیج اساتید بهعنوان یکی از اقشار سازمان بسیج مستضعفین، ماهیتی نخبگانی و مأموریتهای ویژه دارد، اولویت اول این مجموعه را «انسجامبخشی سازمانی» عنوان کرد و گفت: هماکنون ۱۲ کانون بسیج اساتید در استان سمنان فعال است که در قالب وظایف استاد تراز انقلاب اسلامی، در عرصههای علمی، فرهنگی و اجتماعی به رسالت خود عمل میکنند.
رئیس سازمان بسیج اساتید استان سمنان، حضور گسترده اساتید بسیجی در پستهای مدیریتی و تصمیمگیری دانشگاهها را از ظرفیتهای مهم این مجموعه برشمرد و افزود: اساتید بسیجی، بازوی مشورتی رؤسا و مسئولان دانشگاهها هستند و در کنار فعالیتهای علمی، نقش راهبردی در نظام آموزشی دارند.
روحانیمقدم «جهاد علمی» را دومین اولویت اساسی بسیج اساتید خواند و اظهار داشت: از اساتید بسیجی انتظار میرود با ارتقای مرجعیت علمی، پاسخگوی شبهات و نیازهای فکری جامعه باشند و خوشبختانه در استان سمنان، برخی از این اساتید در زمره دانشمندان یک و دو درصد برتر جهان قرار دارند که مایه افتخار است.
وی همچنین به فعالیتهای تخصصی این مجموعه در قالب اندیشکدهها، گروههای علمی و کارگروههای موضوعی اشاره کرد و گفت: نتایج مطالعاتی اساتید بسیجی در قالب بستههای سیاستی به مسئولان ارائه میشود.
روحانیمقدم در ادامه، جهاد تبیین را از مأموریتهای کلیدی بسیج اساتید دانست و تصریح کرد: لبیک به فرامین امامین انقلاب، تبیین دستاوردهای نظام، مقابله با جنگ شناختی دشمن و پاسخگویی به شبهات، از مهمترین رسالتهای این مجموعه است، اساتید بسیجی بهعنوان جهادگران تبیین، در محیطهای علمی و اجتماعی، نقشی اثرگذار در امیدآفرینی و خودباوری نسل جوان دارند.
رئیس سازمان بسیج اساتید استان سمنان در پایان با اشاره به حضور مؤثر اساتید بسیجی در «شبهای اقتدار» و مجامع عمومی، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این مسیر، بتوانیم رسالت خود را در خدمت به جامعه و نظام اسلامی به بهترین شکل ایفا کنیم.
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