  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۳۳

رییس بسیج اساتید کشور:

نشست ۳۰ هزار نفری جبهه‌های علمی و فرهنگی برگزار می شود

نشست ۳۰ هزار نفری جبهه‌های علمی و فرهنگی برگزار می شود

رییس بسیج اساتید کشور گفت: نشست سراسری جبهه های علمی و فرهنگی در ۳۰ آبان با حضور گروه های علمی و فرهنگی بسیج اساتید همزمان در بیش از ۳۰۰ دانشگاه و با حضور ۳۰ هزار استاد بسیجی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسازمان بسیج اساتید کشور، محمدرضا مردانی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با همراهی جواد بخشی الموتی معاون رسانه و ارتباطات اجتماعی سازمان با حضور از پیش اعلام نشده در دانشگاه تربیت مدرس با مسئول و اعضای شورای معاونین بسیج اساتید این دانشگاه دیدار کرد.

در ابتدای این دیدار دکتر شمس الدینی مسئول کانون بسیج اساتید این دانشگاه ضمن خیر مقدم و توضیح برنامه‌های این کانون، فعالیت‌های صورت گرفته در این کانون را توضیح داد.

مردانی در جلسه شورای معاونین بسیج اساتید دانشگاه تربیت مدرس که نزدیک به ۳ ساعت شد، ضمن تقدیر از زحمات اعضای شورای این کانون، گفت: حضرت آقا تاکید کرده اند که علم باید نافع باشد و به درد زندگی مردم بخورد.

وی افزود: اگر می‌خواهیم در افق ۱۴۰۴ گام‌های بلند علمی برداریم، نیازمند جدیت در تولید علم نافع هستیم و یکی از رسالت‌های استاد بسیجی همین است.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با بیان اینکه انتظارات از این دانشگاه این بوده است که استاد طراز برای انقلاب تربیت کند، افزود: انتظار از اساتید بسیجی در چنین دانشگاهی هم بالاتر است. بسیج ضمن اینکه باید مواضع متقن و علمی داشته باشد، به جذب حداکثری نیز باید توجه داشته باشد.

مردانی با اشاره به اینکه بنابراین بسیج دانشگاه تربیت مدرس باید الگوی دانشگاه‌های دیگر باشد، ادامه داد: انتظار این است اساتید بسیجی با جهاد تبیین و حضور جدی در صحنه‌ها میدان را به دست بگیرند.

وی با اشاره به جمله شهید سلیمانی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی حرم است، گفت: نهاد علم باید برای حل مشکلات کشور، شناسایی مسائل، رصد حکمرانی و مطالبه صحیح از مسئولان، راه حل پیدا کند.

مردانی با تاکید بر اینکه ارتباط مؤثر بین نظام حکمرانی و دانشگاه‌ها نکته‌ای ضروری است، ادامه داد: با برخی دستگاه‌ها مانند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری تفاهم‌نامه هایی در این راستا داریم.

رئیس بسیج اساتید کشور با اعلام خبر برگزاری نشست سراسری جبهه‌های علمی و فرهنگی در ۳۰ آبان ماه، گفت: این نشست با حضور گروه‌های علمی و فرهنگی بسیج اساتید بصورت همزمان در بیش از ۳۰۰ دانشگاه کشور و با حضور ۳۰ هزار استاد بسیجی برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در این نشست بازخوانی، ارزیابی و توسعه فعالیت‌ها و نقش آفرینی‌های تخصصی اساتید بسیجی در ۴ حوزه علمی، سیاسی، فرهنگی و آموزش و تربیت به منظور کمک به ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی مورد توجه است، اظهار داشت: در حوزه علمی هیأت‌های اندیشه ورز، اندیشکده ها و گروه‌های مساله محور، گروه‌های علمی مطالعات زنان و خانواده، فن‌آوران و نوآوران، افکارسنجان، کارگروه‌های مطالعات توسعه و پیشرفت مناطق کمتربرخوردار و کمیته‌های تخصصی کمک به حکمرانی در این نشست حضور خواهند داشت.

مردانی با تاکید بر اینکه در حوزه سیاسی اساتید و گروه‌های جهادگر تبیین، گروه‌های رصد و پایش حکمرانی و تولید محتوای سیاسی در این نشست حضور دارند، افزود: در حوزه فرهنگی نیز برگزارکنندگان اردوهای راهیان علم و فناوری و راهیان نور و توسعه طرح استاد مسجد محور در این نشست حاضر خواهند شد.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور ادامه داد: در حوزه آموزش و تربیت نیز برگزار کنندگان حلقه‌های صالحین و دوره‌های توانمند سازی، بصیرت افزایی و تخصصی در این نشست حاضر بودند.

کد مطلب 5932094
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها