به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسازمان بسیج اساتید کشور، محمدرضا مردانی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با همراهی جواد بخشی الموتی معاون رسانه و ارتباطات اجتماعی سازمان با حضور از پیش اعلام نشده در دانشگاه تربیت مدرس با مسئول و اعضای شورای معاونین بسیج اساتید این دانشگاه دیدار کرد.

در ابتدای این دیدار دکتر شمس الدینی مسئول کانون بسیج اساتید این دانشگاه ضمن خیر مقدم و توضیح برنامه‌های این کانون، فعالیت‌های صورت گرفته در این کانون را توضیح داد.

مردانی در جلسه شورای معاونین بسیج اساتید دانشگاه تربیت مدرس که نزدیک به ۳ ساعت شد، ضمن تقدیر از زحمات اعضای شورای این کانون، گفت: حضرت آقا تاکید کرده اند که علم باید نافع باشد و به درد زندگی مردم بخورد.

وی افزود: اگر می‌خواهیم در افق ۱۴۰۴ گام‌های بلند علمی برداریم، نیازمند جدیت در تولید علم نافع هستیم و یکی از رسالت‌های استاد بسیجی همین است.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با بیان اینکه انتظارات از این دانشگاه این بوده است که استاد طراز برای انقلاب تربیت کند، افزود: انتظار از اساتید بسیجی در چنین دانشگاهی هم بالاتر است. بسیج ضمن اینکه باید مواضع متقن و علمی داشته باشد، به جذب حداکثری نیز باید توجه داشته باشد.

مردانی با اشاره به اینکه بنابراین بسیج دانشگاه تربیت مدرس باید الگوی دانشگاه‌های دیگر باشد، ادامه داد: انتظار این است اساتید بسیجی با جهاد تبیین و حضور جدی در صحنه‌ها میدان را به دست بگیرند.

وی با اشاره به جمله شهید سلیمانی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی حرم است، گفت: نهاد علم باید برای حل مشکلات کشور، شناسایی مسائل، رصد حکمرانی و مطالبه صحیح از مسئولان، راه حل پیدا کند.

مردانی با تاکید بر اینکه ارتباط مؤثر بین نظام حکمرانی و دانشگاه‌ها نکته‌ای ضروری است، ادامه داد: با برخی دستگاه‌ها مانند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری تفاهم‌نامه هایی در این راستا داریم.

رئیس بسیج اساتید کشور با اعلام خبر برگزاری نشست سراسری جبهه‌های علمی و فرهنگی در ۳۰ آبان ماه، گفت: این نشست با حضور گروه‌های علمی و فرهنگی بسیج اساتید بصورت همزمان در بیش از ۳۰۰ دانشگاه کشور و با حضور ۳۰ هزار استاد بسیجی برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در این نشست بازخوانی، ارزیابی و توسعه فعالیت‌ها و نقش آفرینی‌های تخصصی اساتید بسیجی در ۴ حوزه علمی، سیاسی، فرهنگی و آموزش و تربیت به منظور کمک به ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی مورد توجه است، اظهار داشت: در حوزه علمی هیأت‌های اندیشه ورز، اندیشکده ها و گروه‌های مساله محور، گروه‌های علمی مطالعات زنان و خانواده، فن‌آوران و نوآوران، افکارسنجان، کارگروه‌های مطالعات توسعه و پیشرفت مناطق کمتربرخوردار و کمیته‌های تخصصی کمک به حکمرانی در این نشست حضور خواهند داشت.

مردانی با تاکید بر اینکه در حوزه سیاسی اساتید و گروه‌های جهادگر تبیین، گروه‌های رصد و پایش حکمرانی و تولید محتوای سیاسی در این نشست حضور دارند، افزود: در حوزه فرهنگی نیز برگزارکنندگان اردوهای راهیان علم و فناوری و راهیان نور و توسعه طرح استاد مسجد محور در این نشست حاضر خواهند شد.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور ادامه داد: در حوزه آموزش و تربیت نیز برگزار کنندگان حلقه‌های صالحین و دوره‌های توانمند سازی، بصیرت افزایی و تخصصی در این نشست حاضر بودند.